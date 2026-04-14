Michali sõnul hoiab põlevkiviloa müük tööhõivet ja loodust

Mihhail Kõlvarti sõnul oli otsus müüa kaevandusluba erakätesse strateegiliselt kahjulik. Peaminister Kristen Michal aga leidis, et loa müümine hoiab tööhõivet ja loodust.

Riigile kuuluv Eesti Energia otsustas loobuda kahest kolmandikust Uus-Kiviõli põlevkivi väljakaevandamise loast ning võõrandas selle Viru Keemia Grupile (VKG), kellele seni kuulus kolmandik sealsest mahust.

Keskerakonna juhi Mihhail Kõlvarti sõnul on see riigile strateegiselt kahjulik tehing.

"Eesti Energia riigi esindajana müüs strateegilise varu. Ja strateegilise varu maht oli järgmised 30 aastat riigi energeetikajulgeolekust ja see on tänaseks müüdud," sõnas Kõlvart ning lisas: "Kõigepealt me ootame vastuseid, kes otsustas mis on selle tehingu maht, summa ja mis on õiguslik alus. Me ei saa täna lähtuda sellest, et kaks ärifirmad leppisid omavahel kokku. Jutt on ikkagi riigi energeetikajulgeolekust ja riigi maavarast."

Eesti Energia tootmisettevõtte Enefit Industry juht Lauri Karp ütles, et tehing oli avalikes registrites üleval juba eelmise aasta sügisel.

Riigivara kaevandamiseks on vaja valitsuses kinnitatud kaevandamise aastamäära, keskkonnaluba ja maakasutusõigust. Antud juhul puudutas tehing neist kolmest vaid ühte.

"Antud transaktsiooni raames oli meil tegemist keskkonnaloa võõrandamisega. Siin me ei võõrandanud riigivara ja riigi vara ehk siis maa poes olevat põlevkivi. Riik müüb loa omanikule ja küsib selle eest kaevandusõiguse tasu, mis siis kvartaalselt muutub," sõnas Karp.

Eesti Energia ei avalikusta tehingu hinda, kuid Kõlvarti hinnangul saab vaadelda vara hinda, mida VKG põlevkiviga saab.

"Kui me räägime, et see vara maht on 100 kuni 200 miljonit tonni, siis hind tegelikult peaks olema miljarditest, mitte miljonitest," selgitas Kõlvart.

Karp sõnas, et Kõlvarti väiteid on raske kommenteerida, sest sellist tabelit tema näinud ei ole.

Karp ütles, et Uus-Kiviõli põlevkivivaru maht on 135 miljonit tonni.

Peaminister Kristen Michal (Reformierakond) leidis, et Eesti Energia alakasutatud kaevandustest loobumine on igati mõistlik.

"Eesti energiale jätkub järgmiseks 10 kuni 15 aastaks endalgi varu, nii et tegemist on ju aruka käitumisega. Kui sul on kaevandused, mida sa ei kasuta, aga keegi teine tahab kasutada, siis ta saab. See hoiab tööhõivet ja loodust," sõnas peaminister.