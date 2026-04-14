Washingtonis algasid Iisraeli-Liibanoni otsekõnelused

USA välisminister Marco Rubio võõrustas teisipäeval Washingtonis Liibanoni ja Iisraeli suursaadikuid, et pidada riikide vahel esimesi otseseid rahukõnelusi viimaste aastakümnete jooksul.

Rubio vahendab kõnelusi Iisraeli suursaadiku Yechiel Leiteri ning Liibanoni suursaadiku Nada Hamadeh Moawadi vahel.

Kuid Iraani rahastatud Hezbollah, mis võitleb Lõuna-Liibanonis Iisraeli vägedega. nõudis kõneluste tühistamist juba enne nende algust.

Rubio kutsus aga riike üles kasutama ajaloolist võimalust rahu saavutamiseks.

"See on ajalooline võimalus. Mõistame, et meil on vastas aastakümnete pikkune ajalugu ja keerulised asjaolud, mis on meid sellesse ainulaadsesse hetke ja siinse võimaluse juurde toonud," ütles Rubio välisministeeriumis kahe riigi suursaadikuid tervitades.

"Loodame täna visandada raamistiku, mille põhjal saab luua kestva rahu," lisas Rubio.

Iisraeli rünnakutes on Liibanonis hukkunud üle 2000 inimese ja Liibanoni valitsus loodab USA vahendusel toimuvatel kõnelustel saavutada vähemalt relvarahu. Iisrael on teatanud, et eesmärk on äärmusrühmituse Hezbollah relvituks tegemine ja püsiv rahu.

"Iisraeli julgeolekuga on sama probleem, mis Liibanoni suveräänsusega - see on Hezbollah. See on sama probleem ja selle probleemiga tuleb tegeleda, et liikuda edasi järgmisse etappi. Me tahame saavutada rahu ja normaliseerida suhteid Liibanoni riigiga," lausus Iisraeli välisminister Gideon Saar.

Hezbollah on teatanud, et läbirääkimised on mõttetud ning nemad seal kokku lepitut täita ei kavatse ja rühmitus jätkab vastupanu.

"Me lükkame tagasi läbirääkimised Iisraeli okupatsioonijõududega, neil kõnelustel ei ole mõtet," sõnas Hezbollah' juht Naim Qassem.

Liibanoni president Joseph Aoun avaldas lootust, et otsekõnelused teevad lõpu tema riigi kannatustele pärast eelmisel kuul Iisraeli ja Hezbollah' vahel taas puhkenud sõda.

"Loodan, et Washingtoni kohtumine tähistab Liibanoni rahva ja eriti lõunapiirkonna elanike kannatuste lõpu algust," ütles Aoun avalduses, lisades, et "stabiilsus ei naase lõunasse, kui Iisrael jätkab sealse maa okupeerimist".

"Ainus lahendus on Liibanoni armee paigutumine rahvusvaheliselt tunnustatud piirini, olles seega ainus vastutaja piirkonna julgeoleku ja elanike turvalisuse eest ilma ühegi teise osapooleta," lisas Aoun.