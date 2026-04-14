Jõks: riigikogu umbusaldas iseennast

Teisipäeval riigikogu liikme Tõnis Mölderilt saadikupuutumatuse ära võtmata jätmine pani Raimond Kaljulaidi ütlema, et riigikogu umbusaldas prokuratuuri. Vandeadvokaat Allar Jõks leidis "Aktuaalses kaameras", et tegelikult umbusaldati iseennast.

Jõksi sõnul oli teisipäeval riigikogus toimunu tavapärane õigusriigi ilming, olgugi, et võis inimesi emotsionaalselt riivata.

Samas ei olnud endine õiguskantsler nõus riigikogul liikme Raimond Kaljulaidi väitega, et riigikogu umbusaldas prokuratuuri.

"Ka karistusõigust Eesti riigis kujundab riigikogu ehk kokkuvõtlikult mina nägin täna riigikogu saalis selle liikmete üllatust ja segadust selle sama õigussüsteemi pärast, mille nad on ise loonud. Minu arvates riigikogu täna umbusaldas iseennast," sõnas Jõks.

Advokaadi sõnul on niisiis kohatu, et seadusandlik riigikogu näitab näpuga teistele, justkui oleks nood süüdi.

Jõksi sõnul on riigikogul viimane aeg mitmete seadusmuudatustega tegelemiseks. Näiteks tegi ta enda sõnul ka Mölderi asjas olulisel kohal oleva jälitustegevuse muutmiseks peaministrile juba 2023. aastal ettepaneku.

Lihtne oleks vaadata tagasi 12 aasta eest tehtud muudatusele, misjärel õiguskantsler ja riigikogu liikmed enam süüdistusega tutvuda ei saa, ning öelda, et pöörame selle tagasi. Seda aga Jõksi sõnul teha mõtet pole.

"Kui me tahame, et õiguskantsler teostaks mingisugustki kontrolli selle üle, millise prokuratuuri taotluse ta riigikogusse viib, siis tal peaks olema õigus ka tõendeid hinnata. Kui me tahame seda, et kontroll ja tõendite hindamine läheb sisulisemaks, siis tuleks seda seadust muuta," selgitas advokaat.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

