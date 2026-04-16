Riigikogu hakkab hindama õiguskantsleri rolli saadikupuutumatuse menetluses

Õiguskantsler Ülle Madise riigikogus. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Riigikogu juhatus tegi põhiseaduskomisjonile ettepaneku hinnata, kas õiguskantsleri ettepaneku esitamist puudutav regulatsioon riigikogu liikme suhtes saadikupuutumatuse äravõtmiseks vajab muutmist. Teema kerkis üles Tõnis Mölderilt saadikupuutumatuse äravõtmisel, kus õiguskantsler ütles, et ta on üksnes prokuröri taotluse vahendaja ja see ei tähenda, et õiguskantsler oleks taotlusega nõus.

14. aprillil arutati riigikogu täiskogu istungil ettepanekut anda nõusolek riigikogu liikmelt Tõnis Mölderilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks. Riigikogu esimees Lauri Hussar märkis, et sel istungil toodi välja, et õiguskantsler ei tohi hinnata tõendeid ning ei saa järelikult ka peaprokuröri taotluse veenvust hinnata.

"Tuginedes õiguskantsleri ja riigikogu liikmete poolt istungil väljendatud seisukohtadele, teeb juhatus põhiseaduskomisjonile ettepaneku hinnata, kas õiguskantsleri ettepaneku esitamist puudutav regulatsioon riigikogu liikme suhtes saadikupuutumatuse äravõtmiseks on asjakohane või vajab muudatusi," sõnas Hussar.

Õiguskantsler Ülle Madise on varem ERR-ile öelnud, et õiguskantsler on saadikupuutumatuse äravõtmise ettepaneku tegemisel üksnes prokuröri taotluse vahendaja ja see ei tähenda, et õiguskantsler oleks selle taotlusega nõus.

Mitmed saadikud, sh koalitsioonist andsid mõista, et ei toetanud Tõnis Mölderilt saadikupuutumatuse äravõtmist pärast seda, kui kuulsid õiguskantsleri jõulist sõnavõttu riigikogus.

"Õiguskantsleril ei ole õigust – seadus ütleb seda sõnaselgelt – hinnata tõendeid ega mitte midagi olulist. Seega ei ole õiguskantsleril võimalik selle taotlusega ei nõustuda ega mitte nõustuda. Ka ajakirjanduses avaldatud pealkirjad, et õiguskantsler nõustus peaprokuröri taotlusega, on selles mõttes eksitavad, et ei ole nõustunud," ütles õiguskantsler riigikogus.

Madise meenutas, et on varasemate sarnaste juhtumite puhul korralikult sõimata saanud ja tuletas saadikutele meelde, et 2014. aastal riigikogu ise muutis seadust nii, et õiguskantsleri roll nendes küsimustes on null.

"Riigikogu tegi seda teadlikult – sellepärast, et õiguskantsler oli ühe taotluse prokuratuuri tagastanud. Selle peale saadi kole kurjaks ja otsustati, et õiguskantslerilt võetakse igasugune sisuline võimalus selles protsessis midagi mõjutada. Saadiku jaoks ei muutu mitte midagi, kui õiguskantsler selle taotluse tagastab. Kuriteo aegumine peatub, see kirves jääb tema pea kohale seni, kuni tema volitused lõpevad. Enne seda seadusemuudatust, mis tehti karistuseks õiguskantslerile selle eest, et ta julges ühe taotluse tagastada, oleks võinud kriminaalmenetlus riigikogu liikme suhtes lõppeda aegumise tõttu," sõnas Madise.

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:44

UFC meistriks tulnud uus-meremaalase tiitlivöö läks tähistades kaduma

10:32

Riin Tamm: puudulik teadusjulgeolek võib teha e-Eestist NATO nõrga lüli

10:29

Riigikogu hakkab hindama õiguskantsleri rolli saadikupuutumatuse menetluses

10:28

Uue parvlaeva laadimistaristu läheb maksma 10 miljonit eurot

10:22

Verine sõjamäng äratas tapainstinkti asemel soovi suhelda elusatega

10:22

Marten Penu: noorte sooritatud kuriteod peavad olema meile õpetuseks

10:17

EL valmistab Iraani sõja mõju leevendamiseks ette toetusi ja subsiidiume

10:09

Warriorsi lõpuspurt lõpetas Clippersi hooaja, 76ers pääses play-off'i

10:09

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

10:05

Tallinnas algab visuaali ja muusikatehnoloogia festival Commute

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.04

Reuters: USA ei pikenda Iraani nafta suhtes kehtestatud sanktsioonide erandeid

15.04

Valitsuse plaan: nutitelefoni ostmisel läheks kuus eurot autoritele

15.04

Prokuratuur algatab Pihlakodu tegevuse uurimiseks kriminaalasja Uuendatud

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

06:52

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

15.04

Kohus mõistis avalikus kohas last vägistanud mehele 13-aastase vangistuse

15.04

Konkurents on pannud tanklates kütusehinnad kiiresti muutuma

15.04

Sõja 1512. päev: Sõrskõi sõnul hoogustab Venemaa rünnakuid kogu rinde ulatuses Uuendatud

15.04

Magyar: Orbáni-meelne president peab tagasi astuma

06:58

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

ilmateade

loe: sport

10:44

UFC meistriks tulnud uus-meremaalase tiitlivöö läks tähistades kaduma

10:09

Warriorsi lõpuspurt lõpetas Clippersi hooaja, 76ers pääses play-off'i

09:32

Jooksunädalal korraldatakse terviseradadel 150 tasuta treeningut

08:58

Kullamäe aitas Lietkabelise võidule, Badalona langes Meistrite liigast

loe: kultuur

10:09

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

10:05

Tallinnas algab visuaali ja muusikatehnoloogia festival Commute

10:02

"Kiievi tort" pälvis Riia lühifilmide festivalil parima lühianimatsiooni auhinna

09:39

Sihtasutuse Tartu 2024 juhiks valiti Annela Laaneots

loe: eeter

09:31

Maran: looduse segamine on karu toidubaasi ja seega ka pesakondi suurendanud

15.04

PERH-i operatsiooniõed leevendavad tööjõupuudust humoorikate videotega

15.04

"Pealtnägija": munakanade heaolu ei taga ka seaduste täitmine

15.04

Kardioloog: istumine on uus suitsetamine

Raadiouudised

09:55

Lufthansa streigid ei lase ettevõttel turuosa juurde haarata

09:50

Eesti võrdse palga direktiivi üle ei võta ja taotleb selle muutmist

09:45

Juulist jõustuvad senisest rangemad nõuded sotsiaal- ja hooldustöötajatele

09:40

Mitmel pool sajab vihma

09:30

Raadiouudised (16.04.2026 09:00:00)

15.04

Riik püstitab peamiste teede äärde 50 mobiilsidemasti

15.04

Euroopa Liit plaanib nõuda internetis vanuse tuvastamiseks äpi kasutamist

15.04

Päevakaja (15.04.2026 18:00:00)

15.04

Kagu-Eestisse kerkib mitu uut padeliväljakut

15.04

Peter Magyar soovitas Ungari presidendil ametist lahkuda

