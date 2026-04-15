Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Sutt ja Keldo
Kell 12 algavas riigikogu infotunnis osalevad peaminister Kristen Michal, energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Infotundi saab vaadata otsepildis ERR-i portaalis.
Peaminister vastab küsimustele, mis puudutavad rahandust, Uus-Kiviõli kaevandusõiguste müüki, kütuse hinda, aktsiise, energia varutuskindlust, õpilaste kultuurikäike, sisejulgeolekut, Eesti kaitset ning Eesti ja USA suhteid.
Energeetika- ja keskkonnaminister vastab küsimustele metsaseaduse ja põlevkivivaru müügi kohta.
Majandus- ja tööstusminister vastab energia hinda ja varustuskindlust puudutavale küsimusele.
