Muuseumid plaanivad haridusministeeriumi ees meeleavaldust

Lapsed muuseumiööl Lastekirjanduse keskuses Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti Muuseumiühing kavandab koos kultuuri- ja haridusasutustega 28. aprillil meeleavaldust Tartus haridus- ja teadusministeeriumi hoone ees, et tõmmata tähelepanu vähenenud õppekäikudele peale seda, kui paljud koolid lõpetasid vanematelt selliste tegevuste jaoks raha küsimise.

Muuseumiühingu juhatuse esimees Kerttu Männiste ütles, et ühing ise nimetab plaanitud meeleavaldust kunstilis-haridusliku sisuga aktsiooniks.

Täpne osalejate nimekiri ja plaanitud tegevused ei ole veel paigas, kuid Männiste sõnul on kavas kutsuda muuseumid, teatrid ja muud elamuslikku haridust pakkuvad asutused haridus- ja teadusministeeriumi ette oma programmist osi pakkuma.

Soov on levitada sõnumit, et kultuuriasutuste pakutaval haridusel on oluline roll ja see võimaldab kasvatada noortes huvi ja uudsihimu osaleda Eesti kultuuris, rääkis Männiste.

Koht ja aeg on tema sõnul valitud selleks, et haridus- ja teadusministeeriumi ametnikel ja töötajatel oleks võimalikult mugav tulla ja saada teada, milliseid tegevusi muuseumid ja teised haridust pakkuvad asutused läbi viivad.

Omalt poolt soovib muuseumiühendus, et haridus- ja teadusministeerium leiaks lahenduse olukorrale, kus peale seda, kui vanematelt kohustuslikke õppekäikude jaoks enam raha küsida ei tohi, on õppekäikude hulk oluliselt langenud.

Männiste sõnul võiksid lahenduseks olla näiteks selgemad juhised koolidele ja lastevanematele, mil viisil raha küsida tohib, lastevanemate tegevusvabaduse mittepärssimine ja kultuuriranitsa kasvatamine.

Paljud koolid on peatanud kohustusliku õppekava osaks olevad õppekäigud peale seda, kui haridus- ja teadusministeerium on öelnud, et selliste asjade eest vanematelt raha küsida ei tohi.

Eesti põhiseadus ütleb, et haridus peab olema tasuta ja selline rahaküsimine oleks justkui varjatud õppemaks.

Samas ei ole haridus- ja teadusministeerium ka välja käinud lahendust, mis võiks õppekäigud senises mahus taastada. Ministeerium on viidanud, et koolipidajad peaksid käike ise rahastama, et kultuuriministeerium võiks õppekäike rohkem toetada ja kui vanematelt raha koguda, siis peab olema see täiesti vabatahtlik.

Alternatiivina võivad koolid korraldada tasulisi õppekäike, kui need ei ole õppekava osad.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

