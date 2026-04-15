Konkurents on pannud tanklates kütusehinnad kiiresti muutuma

Foto: Aili Vahtla/ERR
Kütusefirmade konkurents on muutunud nii ägedaks, et kõigest kilomeetrise vahega võivad mootorikütuse hinnad tanklates erineda kuni 35 senti. Hinnad võivad ühe päeva jooksul muutuda mitu korda. Tarbijakaitse hinnangul on autoomanikel valikuvõimalusi rohkem, kuid soodsaim tankimise koht ja isegi aeg tuleb endal ise üles leida.

Terminali juhatuse liige Alan Vaht ütles, et bensiini ja diisli hinnakõikumisi mõjutab Iraani sõda ja kodumaine kütuse hinnasõda. Hinnad erinevad piirkonniti ühe tanklaketi sees ja vastupidi, lähestikku asuvates erinevate firmade tanklates on need sarnased.

"Hinnaerinevused ma eile üllatuslikult ka ise avastasin, enne kui hindu korrigeeriti. Või oli see juba üleeile, et hinnaerinevused olid 35,5 senti diislikütusel kilomeetrise (tanklate) vahega," lausus Vaht.

Hindu korrigeeritakse vastavalt konkurendi sammudele koheselt. Seda jälgitakse nii elektrooniliselt kui ka lausa füüsiliselt.

"Siin ristmikul töötaja vaatab üle ukse, vaatab aknast, näeme täpselt, mis see hind on ja vastavalt sellele ka reageeritakse. Täna on juba päris mitmes hinnalangetus aset leidnud. Elu on selline. Loomulikult me jälgime pidevalt," ütles Vaht.

On välja kujunenud nii, et esmapäeva hommikul on hind kõige kõrgem.

"Esmaspäevane hinna tõstmine tuleneb ikkagi sellest, et nädalavahetusega on hinnad juba väga alla tambitud ja lihtsalt loogiline on, et sa ei ei saa kütusele peale maksta. Välja on kujunenud kaks sellist päeva – esmaspäev ja neljapäev – ja seal vahemikus toimub langetamine, järgmise päeva hommikul võibki olla 20 kuni 25 senti isegi hind madalam," lausus Vaht.

Võrreldes kümnendi taguse ajaga, mil kõikides tanklates olid ühesugused hinnad, on tarbija tänaseks selgelt võitnud.

"Kindlasti on erinevatel ettevõtetel ka oma kliendiprogrammid, teatud soodustused. Aga tarbija enda roll on ise aktiivne olla ja leida endale sobiv," lausus tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja Veiko Kopamees.

Kuid hinnamuutused on muunud kohati isegi liiga kiireks.

"On ka meie poole pöördunud tarbijad, et hind on muutunud selle aja jooksul, kui tarbija on kütust tankinud või seda tehingut tegemas. Selle hinnaga, mis tarbijale kuvatakse, sellega peab ka tal olema võimalik see kütus osta," lausus Kopamees.

Toimetaja: Marko Tooming

viimased uudised

18:55

Riik püstitab peamiste teede äärde 50 mobiilsidemasti

18:55

Euroopa Liit plaanib nõuda internetis vanuse tuvastamiseks äpi kasutamist

18:55

Päevakaja (15.04.2026 18:00:00)

18:53

Mihhail Selevko uueks treeneriks on Petrõkina juhendaja Varnavskaja

18:52

BBC kaotab kuni 2000 töökohta

18:50

Triin Kauberi installatiivne lavastus uurib keha ja tehnoloogia vahelisi suhteid

18:49

Kohver uuest Pitsa albumist: laulud ärkasid ellu siis, kui stuudiost ära läksime

18:47

Galerii: president Karis on riigivisiidil Leedus

18:45

Marleen Suvi harutab uues maaliseerias lahti unenäomotiive

18:44

Merevägi saab järgmisel aasta kätte kaks uut kaatrit

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:54

Valitsuse plaan: nutitelefoni ostmisel läheks kuus eurot autoritele

08:03

Mitu tuhat TÜ-s akadeemilise testi teinud noort said tulemuse kohta valeinfo Uuendatud

10:04

Reuters: USA ei pikenda Iraani nafta suhtes kehtestatud sanktsioonide erandeid

16:46

Sõrskõi: Venemaa hoogustab kogu rinde ulatuses rünnakuid Uuendatud

12:28

Prokuratuur algatab Pihlakodu tegevuse uurimiseks kriminaalasja Uuendatud

10:29

Riigikohus: prokuratuur tegi Pihlakodu kriminaalasja alustamata jättes olulisi vigu Uuendatud

14.04

Kaitsevägi alustas kagupiiri ääres tankitõrjekraavide rajamist

14.04

Sõja 1511. päev: Ukraina pidas eduka lahingu ainult roboteid kasutades Uuendatud

06:13

Norstat: Isamaa kaotas veelgi toetust, kuid jätkab liidrina

06:42

USA väitel on ta katkestanud Iraani mereühendused

ilmateade

loe: sport

18:53

Mihhail Selevko uueks treeneriks on Petrõkina juhendaja Varnavskaja

18:29

Esimese britina paarismängu esinumbriks tõusnud Murray lõpetas karjääri

17:55

Pärnumaa liikumishooaja avab Luitejooks Jõulumäel

17:16

Noor Eesti rattur oli Belgias lähedal esikümnekohale

loe: kultuur

18:50

Triin Kauberi installatiivne lavastus uurib keha ja tehnoloogia vahelisi suhteid

18:49

Kohver uuest Pitsa albumist: laulud ärkasid ellu siis, kui stuudiost ära läksime

18:45

Marleen Suvi harutab uues maaliseerias lahti unenäomotiive

15:50

Kikumu esinejate hulka lisandusid Maria Somerville ja Nigeeria disko-pioneer Oby Onyioha

loe: eeter

16:46

Kardioloog: istumine on uus suitsetamine

15:54

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

14:27

Tiit Maran: viie aasta pärast võime Eesti looduses esimesi pesukarusid näha

12:54

Brigitte Susanne Hunt: suunamudija peab vastutama enda sõnade eest

Raadiouudised

16:35

Peter Magyar soovitas Ungari presidendil ametist lahkuda

16:35

Kagu-Eestisse kerkib mitu uut padeliväljakut

16:25

Ida-Virumaa kursehariduskeskuses parandas keeleoskust 15% õpilastest

15:25

Raadiouudised (15.04.2026 15:00:00)

12:25

Digiühiskonna arengukava seab paika tehisaru kasutamise raamid

12:20

Raadiouudised (15.04.2026 12:00:00)

10:00

Valitsus plaanib suunata kuus eurot nutitelefoni summast autoritele

09:55

Eesti pole veel leidnud elamusi, millega välisturiste talvel meelitada

09:50

Hispaania peab suhteid Hiinaga sama tähtsaks kui USA-ga

09:25

Raadiouudised (15.04.2026 09:00:00)

