Konkurents on pannud tanklates kütusehinnad kiiresti muutuma

Kütusefirmade konkurents on muutunud nii ägedaks, et kõigest kilomeetrise vahega võivad mootorikütuse hinnad tanklates erineda kuni 35 senti. Hinnad võivad ühe päeva jooksul muutuda mitu korda. Tarbijakaitse hinnangul on autoomanikel valikuvõimalusi rohkem, kuid soodsaim tankimise koht ja isegi aeg tuleb endal ise üles leida.

Terminali juhatuse liige Alan Vaht ütles, et bensiini ja diisli hinnakõikumisi mõjutab Iraani sõda ja kodumaine kütuse hinnasõda. Hinnad erinevad piirkonniti ühe tanklaketi sees ja vastupidi, lähestikku asuvates erinevate firmade tanklates on need sarnased.

"Hinnaerinevused ma eile üllatuslikult ka ise avastasin, enne kui hindu korrigeeriti. Või oli see juba üleeile, et hinnaerinevused olid 35,5 senti diislikütusel kilomeetrise (tanklate) vahega," lausus Vaht.

Hindu korrigeeritakse vastavalt konkurendi sammudele koheselt. Seda jälgitakse nii elektrooniliselt kui ka lausa füüsiliselt.

"Siin ristmikul töötaja vaatab üle ukse, vaatab aknast, näeme täpselt, mis see hind on ja vastavalt sellele ka reageeritakse. Täna on juba päris mitmes hinnalangetus aset leidnud. Elu on selline. Loomulikult me jälgime pidevalt," ütles Vaht.

On välja kujunenud nii, et esmapäeva hommikul on hind kõige kõrgem.

"Esmaspäevane hinna tõstmine tuleneb ikkagi sellest, et nädalavahetusega on hinnad juba väga alla tambitud ja lihtsalt loogiline on, et sa ei ei saa kütusele peale maksta. Välja on kujunenud kaks sellist päeva – esmaspäev ja neljapäev – ja seal vahemikus toimub langetamine, järgmise päeva hommikul võibki olla 20 kuni 25 senti isegi hind madalam," lausus Vaht.

Võrreldes kümnendi taguse ajaga, mil kõikides tanklates olid ühesugused hinnad, on tarbija tänaseks selgelt võitnud.

"Kindlasti on erinevatel ettevõtetel ka oma kliendiprogrammid, teatud soodustused. Aga tarbija enda roll on ise aktiivne olla ja leida endale sobiv," lausus tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja Veiko Kopamees.

Kuid hinnamuutused on muunud kohati isegi liiga kiireks.

"On ka meie poole pöördunud tarbijad, et hind on muutunud selle aja jooksul, kui tarbija on kütust tankinud või seda tehingut tegemas. Selle hinnaga, mis tarbijale kuvatakse, sellega peab ka tal olema võimalik see kütus osta," lausus Kopamees.