FT: Iraan kasutas USA baasi ründamiseks Hiinast pärit luuresatelliiti

Satelliidi ehitas Hiina ettevõte Earth Eye ning Iraani revolutsioonikaardi õhuvägi ostis selle 2024. aastal. Lehe käsutuses olevate dokumentide kohaselt omandas Iraan satelliidi pärast seda, kui see oli Hiinast kosmosesse saadetud.

Iraani sõjaväeülemad käskisid satelliidil jälgida suuremaid USA sõjaväeobjekte. Leppe raames sai Iraan ligipääsu maapealsetele jaamadele, mida haldab Pekingis asuv satelliitide juhtimis- ja andmesideteenuste pakkuja Emposat.

Lehe teatel jälgiti satelliidiga ka Saudi Araabias asuvaid USA sõjaväebaase, mille vastu korraldas Iraan märtsis rünnakuid. USA president Donald Trump kinnitas 14. märtsil, et baasis asuvad sõjalennukid sattusid rünnaku alla.

Ka Jordaanias, Bahreinis ja Iraagis asuvaid baase on jälgitud. Valge Maja, CIA, Pentagon, Hiina välisministeerium ja kaitseministeerium, Earth Eye ning Emposat ei vastanud kohe kommentaaritaotlustele.

Juba varem levisid veel teated, et ka Venemaa varustab Iraani luureandmetega rünnakuteks kogu Lähis-Idas.