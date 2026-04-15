Õpilane tappis Türgis järjekordses koolitulistamises üheksa inimest

Ametnike sõnul oli tegemist juba teise koolitulistamisega riigis viimastel päevadel ning paanikas õpilased hüppasid põgenemiseks akendest välja.

Kolmapäevane rünnak toimus riigi lõunaosas asuvas Kahramanmaraşi provintsis, kus massitulistamised on tavaliselt haruldased.

"Peame kahetsusega teatama üheksast hukkunust ja 13 haavatust. Kuus neist on praegu intensiivravil ning kolme seisund on kriitiline," ütles siseminister Mustafa Çiftçi avalduses, korrigeerides varasemat teadet neljast hukkunust ja 20 haavatust.

"Õpilane tuli kooli, seljakotis tulirelvad, mis meie hinnangul kuulusid ta isale. Ta sisenes kahte klassiruumi ja avas suvaliselt tule, tekitades vigastusi ja põhjustades surma," ütles Kahramanmaraşi provintsi kuberner Mükerrem Ünlüer varem ajakirjanikele.

Ünlüeri sõnul oli ründaja, kaheksanda klassi õpilane, endise politseiniku poeg. Kuberner lisas, et kahtlusalusel oli kaasas viis tulirelva ja seitse salve. Poiss suri vahejuhtumi käigus.

Intsidendi tõttu sõitsid piirkonda nii sise- kui ka haridusminister.

Justiitsminister Akın Gürlek ütles, et prokuratuur algatas tulistamisega seoses juurdluse.

Kuni selle nädalani olid koolitulistamised Türgis haruldased. Türgis on ranged relvaseadused, mis nõuavad litsentsimist, registreerimist, vaimse tervise ja kriminaalse tausta kontrolli ning rangeid karistusi ebaseadusliku omamise eest.