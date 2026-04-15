Peaprokurör Asi: peame alati arvestama, et riigikogu on teisel seisukohal

Riigikogu otsus Tõnis Mölderilt saadikupuutumatust mitte ära võtta ei tulnud prokuratuurile ehmatusena, sest taotlusi ei saa kunagi esitada ootusega, et need kindla peale rahuldatakse, ütles "Aktuaalses kaameras" riigi peaprokurör Astrid Asi.

Riigikohus viitas, et riigiprokuratuur on Pihlakodu asjas halba tööd teinud, lisame sellele Pruunsilla ja Humala kaasuse, Tallinna Sadama loo – kuidas te sellesse seisu olete jõudnud?

Peab arvestama, et prokuratuur teeb tuhandeid otsustusi erinevates kriminaalasjades, paari juhtumi pealt üldist hinnangut anda ei oleks minu arvates päris kohane. Mis ei tähenda seda, et kui kuskil on tehtud kriitikat, ei peaks me sellest õppima või seda kuidagi arvestama. Loomulikult vaatame kriitika üle, hindame ja arvestame.

Kuidas te teisipäevase riigikogu otsuse, Tõnis Mölderi saadikupuutumatust mitte ära võtta, alla neelasite? Võtate seda kui parlamendi usaldamatust prokuratuuri ja õiguskaitseorganite vastu?

See on riigikogu pädevuses selliseid otsuseid teha. Kui prokuratuur leiab, et on piisavalt alust kriminaalmenetlusega edasi minemiseks ja kohtusse saatmiseks, siis on meie ülesanne taotleda läbi õiguskantsleri riigikogult saadikupuutumatuse äravõtmist. Kuna antud juhul riigikogu otsustas, et ei võta ära saadikupuutumatust, siis on omakorda meil valik.

Ehmatasite?

Selle võimalusega peab alati arvestama. Me ei saa kunagi välja minna ootusega, et kindla peale meie taotlus rahuldatakse; me peame alati arvestama, et riigikogu võib olla teisel seisukohal.

Endine peaprokurör Norman Aas on öelnud, et prokuratuurile suunatud kriitikaga võib mingil määral nõustuda, sest viimastel aastatel on ette tulnud tagasilööke just suuremates kriminaalasjades. Te olete ametis olnud täpselt aasta. Kriitika, mis te peale on kogunenud, ei ole sugugi teie ajal alguse saanud. Kuivõrd te näete iseendal halva juhtimise süüd?

Minu jaoks prokuratuur on organisatsioon, mis pidevalt töötab konfliktisituatsioonis. Paratamatult on isikuid, kellele meie otsused ei ole meeltmööda, sellega peame alati arvestama. Aga veel kord – kui on tehtud kriitikat, peame sellele ausalt otsa vaatama. Kui on põhjust oma tegemisi parandada, siis seda peame tegema. Viimase aasta jooksul oleme organisatsiooni sees tegelenud hästi palju sellega, kuidas kvaliteeti hoida ja tõsta. Muu hulgas oleme palunud seadusandjal teha muudatusi seadusesse, et meil oleks rohkem tööriistu, et saaksime ise oma kvaliteedi parandamisega tegelda ja ma väga loodan, et see seadusemuudatus ka ikkagi teoks saab. Meie jaoks on see igapäevane töö, et oma kvaliteeti tõsta.

Kas olete te kaalunud tagasiastumist?

Ei ole.