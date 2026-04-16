Sõja 1513. päev: Venemaa korraldas Ukraina linnadele ohvriterohke õhurünnaku

Välismaa
Foto: SCANPIX / AFP
Välismaa

Venemaa relvajõud korraldasid ööl vastu neljapäeva massiivse raketirünnaku Ukrainale, tabades Kiievi, Odessa ja Dnipro elamurajoone, mis tõi kaasa vähemalt 14 inimese hukkumise ja kümnete viga saamise. Venemaa Musta mere äärset sadamalinna Tuapsed tabas ööl vastu neljapäeva õhurünnak.

Oluline Vene-Ukraina sõjas neljapäeval, 16. aprillil kell 19.50:

- Venemaa õhurünnakus Ukraina linnadele hukkus vähemalt 14 inimest;

- Kiiev: Venemaa ründas öösel Ukrainat 659 drooni ja 44 raketiga;

- Ukraina: Venemaa kasutas õhurünnakus uut taktikat;

- Tuapse naftahoidlas Venemaal puhkes õhurünnaku järel tulekahju;

- Ukraina tulistas kolmapäeval alla 20 Vene raketti ja 349 drooni;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit.

Slovakkia ähvardab Družba tüli tõttu blokeerida sanktsioonid Venemaale

Slovakkia välisminister ütles neljapäeval, et tema riik blokeerib Euroopa Liidu järgmise Venemaa-vastase sanktsioonipaketi, kui ei saa garantiid naftatarnete jätkumiseks Družba torujuhtme kaudu.

Tugevalt Vene naftast sõltuvad Slovakkia ja Ungari süüdistavat Kiievit Družba torujuhtme remondi venitamises. Torujuhe sai kahjustada 27. jaanuaril Venemaa õhurünnakutes Ukraina territooriumile.

"Kui Družba torujuhe ei tööta ajal, mil laual on 20. paketi heakskiitmine, siis me seda heaks ei kiida," ütles Slovakkia välisminister Juraj Blanár.

"Meil ei ole muid vahendeid, et sundida Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid ja Euroopa Komisjoni Družbat taas tööle panema," ütles Juraj Blanár.

Ukraina julgeolekuteenistuse SBU töötajad hävitasid  Luhanski oblastis vaenlase kütuserongid

SBU teatas, et luuretöö käigus tuvastasid eriteenistuse ohvitserid, et ajutiselt okupeeritud Luhanski lähedal asuvates raudteejaamades oli vaenlasel kogunenud kütusega kaubaronge, mis olid mõeldud Venemaa armee varustamiseks. Pärast sihtmärkide kinnitamist ja koordinaatide edastamist mehitamata süsteemide üksusele anti vaenlase sihtmärkide vastu täpsed droonilöögid.

Venemaa õhurünnakus Ukraina linnadele hukkus vähemalt 14 inimest

Venemaa relvajõud korraldasid ööl vastu neljapäeva massiivse raketirünnaku Ukrainale, tabades Kiievi, Odessaja Dnipro elamurajoone, mis tõi kaasa vähemalt 14 inimese hukkumise ja kümnete viga saamise.

Rünnakutes pealinnale Kiievile hukkus vähemalt neli inimest, sealhulgas 12-aastane poiss, ütles linnapea Vitali Klõtško. Lisaks sai haavata vähemalt 45 inimest, sealhulgas mitu meedikut, ütles Klõtško.

Sadamalinnas Odessas hukkus Vene raketi- ja droonirünnakutes seitse inimest, teatas linna sõjalise administratsiooni juht Serhi Lõssak.

Dnipropetrovski oblasti administratsiooni juht Oleksandr Ganža teatel hukkus nende oblastis kolm inimest, neist kaks riigi keskosas asuvas Dnipro linnas.

Droonirünnakus Ukraina kirdeosas asuvale Harkivi linnale sai haavata 77-aastane naine ja 66-aastane mees, teatas oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov Telegramis.

Raketihoiatused kuulutati välja ka muudes piirkondades üle kogu riigi.

Ohvriterohked rünnakud leidsid aset pärast 32-tunnise õigeusu lihavõtete vaherahu lõppu, mida saatsid mõlema riigi süüdistused teise poole massilistes rikkumistes.

Praegune massiivne Vene õhurünnak Ukraina vastu toimus vahetult pärast seda, kui president Volodõmõr Zelenski oli tunnistanud, et riigil on kriitiliselt nappus õhutõrjerakettidest, eriti USA-s toodetud Patriotidest. "Olukord on nii kriitiline, et enam hullem ei saaks olla," ütles ta 14. aprillil.

Venemaa sihib regulaarselt Ukraina linnu ja tsiviilinfrastruktuuri ulatuslikes õhurünnakutes. Ukrainlaste igapäevaelu on Venemaa eskaleeruva taktikaga kohanemisel, mis hõlmab kamikaze-droonide ja rakettide parvi, tõsiselt häiritud. Ka tsiviilohvrite arv on viimase aasta jooksul dramaatiliselt suurenenud, märkis väljaanne The Kyiv Independent.

Kiiev: Venemaa ründas öösel Ukrainat 659 drooni ja 44 raketiga

Vene okupatsioonivägi ründas Ukraina linnu sadade droonide ja kümnete rakettidega, teatasid neljapäeval Ukraina õhujõud; rünnakulaines hukkus vähemalt 14 inimest.

Ukraina õhujõudude teatel kasutasid Moskva väed rünnakus 659 drooni ja 44 raketti. Riigi õhutõrjeüksused tulistasid neist alla 636 drooni ja 31 raketti. 

Ukraina: Venemaa kasutas õhurünnakus uut taktikat

Venemaa korraldatud viimane õhurünnak Ukrainale, milles hukkus vähemalt 14 ja sai viga kümneid tsiviilelanikke, toimus varasematest erinevalt, ütles Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ignat.

See oli esimene kord, kui Venemaa kasutas ühes rünnakus nii palju ballistilisi rakette ja muutis samas tiibrakettide rünnaku ajastust.

Ignati sõnul kestis rünnak 15. aprilli kell seitsmest hommikul kuni neljapäeva, 16. aprilli kella seitsmeni hommikul. Kokku tuvastasid raadiotehnilised üksused viimase 24 tunni jooksul 703 õhusihtmärki – rakette ja droone.

"See oli sisuliselt 24-tunnine rünnak eile kell 7.00 kuni täna kell 7.00-ni, kus vaenlane kasutas suurt hulka õhuründevahendeid," selgitas Ignat.

Esimene laine koosnes 20 tiibraketist. Lennukitelt välja lastud 20 raketist H-101 (v.k. X-101) tabas Ukraina õhutõrje 19, registreeriti ainult üks tabamus.

Teise ballistiliste rakettide laine ajal tabas 19 Iskander-M või S-400 raketti nelja piirkonda: Kiievit, Dniprod, Harkivi ja Odessat. Pealinnas registreeriti viis tabamust.

Ignati selgitusi vahendanud RBK-Ukraina tõi välja, et tavaliselt käivitab Venemaa varahommikul rünnakute kombinatsiooni: tiibraketid tulevad erinevatest suundadest, Kalibri raketid ja ballistilised raketid peaaegu samaaegselt.

Seekord on muster muutunud. "Vaenlane muutis tiibrakettide kasutamise perioodi ja eile õhtul nägime rünnakut tiibrakettidega," selgitas Ignat. Tema sõnul ei muutunud mitte rünnakumeetod ise, vaid ajastus.

Rünnakule eelnes jõuline luure. 15. aprilli öösel lasi Venemaa Ukraina territooriumile üle 300 drooni.

Ukraina relvajõudude pressiesindaja sõnul suudetakse tiibrakette edukalt alla lasta: "Tiibrakette tulistatakse alla, mõnikord saavutades sajaprotsendine edukuse määr, peamiselt tänu meie taktikalise lennuväe, hävitajate F-16, tööle," märkis Ignat.

Ballistiliste rakettidega on olukord Ukraina jaoks keerulisem. Neljapäeval Vene relvajõudude teele saadetud 19 raketist tulistati alla ainult kaheksa. "Ballistika on praegu meie Achilleuse kand," lisas Ignat.

Tõhusama õhukaitse jaoks on vaja rohkem õhutõrjesüsteeme ja nende rakette. Ignati sõnul on õhutõrjesüsteemide Patriot rakettide PAC-3 teema praegu riigi juhtkonna jaoks esmatähtis.

Tuapse naftahoidlas Venemaal puhkes õhurünnaku järel tulekahju

Venemaa Musta mere äärset sadamalinna Tuapsed tabas ööl vastu neljapäeva õhurünnak, mis põhjustas suure tulekahju naftakäitises, aga milles hukkus ka kaks tsiviilisikut.

Sotsiaalmeediakanalite teadete kohaselt käivitus õhuhäire Tuapses pärast keskööd, misjärel hakkasid ilmuma teated õhutõrje tegevusest, plahvatustest ja tulekahjudest nii linnas, sadamas kui ka naftarafineerimistehases. Seal süttis vähemalt kaks mahutit. Veebis avaldatud kaadrid näitavad suuri leeke, mis polnud hommikul tehtud fotode põhjal veel kustutatud.

Vene riiklikule naftakompaniile Rosnef kuuluv Tuapse naftatöötlemistehas on üks Venemaa kümnest suurimast naftatöötlemistehasest. Kohalike elanike sõnul tabasid droonid Tuapse rafineerimistehase kütusemahuteid, teatas Telegrami kanal Exilenova-Plus.

Venemaa opositsioonilise Telegrami uudistekanali Astra avatud lähtekoodiga analüüs jõudis järeldusele, et Tuapse naftatöötlemistehas oli pärast droonirünnakut leekides.

Kaudselt kinnitas rünnakut ka Krasnodari krai kuberner Veniamin Kondratjev, kes teatas, et droonijäänused tabasid "sadamapiirkonnas asuvat ettevõtet", kuigi ta ei maininud rafineerimistehast nimepidi. Kuberner teatas ka tsiviilisikute kaotustest ja elamute kahjustustest. Rünnak tabas Tuapse elamuid, tappes kaks last, vanuses 5 ja 14 aastat, ütles Kondratjev.

Tuapse sadamalinn asub umbes 75 kilomeetrit Sotši suurlinnast loodes ja satub regulaarselt Ukraina droonirünnakute alla.

Ukraina korraldab Venemaa naftatööstusele regulaarselt drooni- ja raketirünnakuid, et pidurdada Vene föderaaleelarve täitumist ja sellega Kremli võimalusi sõda jätkata. Ukraina uudistekanal RBK-Ukraina viitas andmetele, mille kohaselt kahanes Venemaa sisemajanduse koguprodukt (SKP) jaanuaris-veebruaris 1,8 protsenti.

Ukraina tulistas kolmapäeval alla 20 Vene raketti ja 349 drooni

Venemaa väed ründasid kolmapäeval Ukrainat 21 raketi ja 361 ründedrooniga ning õhtuks oli neist enamik alla tulistatud, teatas Ukraina õhuvägi.

Alla tulistati kokku 20 raketti ja 349 drooni. Kokku tuvastasid ja jälgisid Ukraina radariüksused sellel perioodil 382 õhusihtmärki.

Õhurünnaku tõrjusid Ukraina kaitseväe lennuvägi, õhutõrjeraketiüksused, elektroonilise sõjapidamise süsteemid, mehitamata süsteemide üksused ja mobiilsed tulegrupid.

Ühe raketi ja 12 ründedrooni tabamused fikseeriti kuues asukohas. Allatulistatud sihtmärkide rusud langesid veel 12 paika.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 315 070 (võrdlus eelmise päevaga +1010);

- tankid 11 866 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 391 (+1);

- suurtükisüsteemid 40 046 (+43);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1738 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1347 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 240 598 (+1357);

- tiibraketid 4537 (+20);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 89 761 (+208);

- eritehnika 4126 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, AFP-BNS, Interfax, RBK-Ukraina

Loetumad uudised

16.04

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

16.04

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

16.04

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

16.04

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

16.04

Pildid: Tallinn kavandab kesklinnas Pärnu maantee lõigu ümberehitamist

16.04

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

16.04

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

16.04

Sõja 1513. päev: Venemaa korraldas Ukraina linnadele ohvriterohke õhurünnaku Uuendatud

16.04

Tsahkna palgadirektiivist: tegu on ideoloogilise käskude-keeldude direktiiviga Uuendatud

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

ilmateade

loe: sport

00:15

Fenerbahce lasi 26-punktilisel edul sulada, aga lõpetas siiski nukra seeria

16.04

ETV spordisaade, 16. aprill

16.04

Treier: naiste profimaailm on praegu rohkem arenenud

16.04

Ojamets teisest kaotusest: me ei mängi võrkpalli, milleks oleme võimelised

loe: kultuur

16.04

Elisabet Reinsalu: kõige kallimad on rollid, mis ei ole ennast kergelt kätte andnud

16.04

Linnateatris esietenduv "Exit!" uurib jõulise liidri ja järgijate suhteid

16.04

Edith Karlson toob Kiasmas avaneval näitusel kokku tööd eri perioodidest

16.04

Kultuurist eemale jäämist põhjustavad enim ajanappus, kallid piletid ja ligipääsmatus

loe: eeter

16.04

Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

16.04

SOS Lasteküla kasvandik: Lasteküla päästis mu elu

16.04

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

16.04

Maran: looduse segamine on karu toidubaasi ja seega ka pesakondi suurendanud

Raadiouudised

16.04

Päevakaja (16.04.2026 18:00:00)

16.04

Ministeerium: EL-i kriitiliste toormete keskus võiks tulla Eestisse

16.04

Sutt tahab metsaseaduse enne suve riigikokku saata

16.04

Raadiouudised (16.04.2026 15:00:00)

16.04

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi liitev eelnõu sai valmis

16.04

Üleilmse eestluse tegevuskava avab noortele uusi võimalusi

16.04

Reedel sajab kohati hoovihma

16.04

Raadiouudised (16.04.2026 12:00:00)

16.04

Lufthansa streigid ei lase ettevõttel turuosa juurde haarata

16.04

Eesti võrdse palga direktiivi üle ei võta ja taotleb selle muutmist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
