Tsahkna palgadirektiivist: tegu on ideoloogilise käskude-keeldude direktiiviga

Eesti
Margus Tsahkna
Margus Tsahkna Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles valitsuse pressikonverentsil, et Eesti 200 toetab võrdse palga direktiivi tagasilükkamist, sest tegu on ideoloogilise käskude-keeldude direktiiviga.

Tsahkna ütles, et ta tunnustab majandus- ja tööstusminister Erkki Keldot ja kogu valitsust, et vastuseis Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiivi nii selgelt välja öeldi.

"See on tõesti üks väga konkreetseid kohti, kus me peame ütlema, et see, mis Brüsselist tuleb, see meile ei sobi. Tegu on ikkagi väga selgelt ideoloogilise ja ülereguleeriva käskude-keeldude direktiiviga, mis, ma olen kindel, ei pruugi absoluutselt viia sellele tulemusele, millest räägitakse, vaid võib-olla hoopis suretab välja ettevõtlust," lausus Tsahkna.

ERR kirjutas, et Eesti valitsus taotleb Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiivi jõustumise edasilükkamist kahe aasta võrra ning selle ümbertegemist. Keldo sõnul suurendab direktiiv ettevõtjate halduskoormust.

Tsahkna märkis, et direktiivi näol on tegu on Euroopa sotsiaaldemokraatide valimiskampaaniaga.

"Oleme ausad, see oli osa ka üleeuroopalisest Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniast. Nii et ma arvan, et selle kampaaniaga Eesti valitsus kindlasti kaasa ei tohi minna," märkis ta.

"Ma tean seda, et ka Eesti sotsid nüüd löövad lokku sel teemal, aga meile on tähtis see, et meie ühiskond ei oleks ülereguleeritud, meie ühiskonda ei juhitaks keeldude ja käskudega, et meil oleks ettevõtlusvabadus ja inimeste vabadus, aga samal ajal me peame just teadlikkust tõstma, seisma ka nõrgemate eest ja seda me kindlasti kavatseme teha," lausus Tsahkna.

Tsahkna lisas, et Eesti pole Euroopa Liidus ainuke riik, kes direktiivi ülevõtmisele vastu seisab.

"Ka Rootsi, niivõrd kui mina tean, kes on meie jaoks olnud üks etalon, kuidas võrdselt kõiki koheldakse, ei ole selle direktiiviga rahul," ütles ta.

Läänemets: Reformierakond taandub suurte sammudega euroopalikest väärtustest

Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets märkis, et Reformierakond taandub suurte sammudega euroopalikest väärtustest.

"Eestis on sooline palgalõhe endiselt Euroopa suurimate seas. See tähendab, et naised saavad sarnastel ametikohtadel võrreldes meestega väiksemat palka. See tähendab tulevikus väiksemat pensionit, väiksemat haigushüvitist jne. Kuna aga Eestis on naistel tihti suurem roll lastega tegelemisel, vähendab naiste madalam turvatunne ka sündivust," lausus ta.

"Omaette muutus on ka asjaolu, et Reformierakond on nõus enne raiskama maksumaksja raha trahvide maksmisele kui naiste võrdsemate võimaluste eest seista," lisas ta.

Läänemetsa prognoosis, et liberaalsetes väärtustes tagasiminek kinnistab Reformierakonna väikeparteiks riigikogus pärast valimisi. 

"Uue valitsuse moodustamisel vajavad aga sotsiaaldemokraadid laiemat valikut, kui peamiselt konservatiivsed erakonnad, et valitsust moodustada," märkis ta.

Võrdse palga direktiivina tuntud dokumendis on mitu punkti, mis peaks aitama kaasa töötajate palgavõrdsusele. Näiteks peavad ettevõtted avaldama pakutava palga vahemiku juba töökuulutuses või teatama selle enne esimest intervjuud. Tööandja ei tohi enam küsida kandidaadilt tema praegust palka, mis tähendab, et inimene ei pea enam "kaasas kandma" oma ajalooliselt madalat palgataset.

Kui samaväärset tööd tegevate meeste ja naiste keskmine palgaerinevus on suurem kui viis protsenti ja seda ei saa põhjendada objektiivselt (nt kogemus, haridus), peab ettevõte koostöös töötajate esindajatega läbi viima põhjaliku analüüsi ja vead parandama. Suuremates ettevõtetes on vaja luua ka struktureeritud palgatabelid.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on tänavu 7. juuni.

Toimetaja: Marko Tooming

