Pariisi ja Berliini vahel on lõhe USA võimaliku rolli üle Hormuzi turvamisel

Prantsuse president Emmanuel Macron (vasakul) ja Saksamaa kantsler Friedrich Merz. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / OLIVIER MATTHYS
Prantsusmaa ja Saksamaa vahel on erimeelsused selle üle, kas proovida kaasata Ameerika Ühendriike Euroopa esialgsetesse plaanidesse Hormuzi väina turvamiseks enne reedel Pariisis toimuvat Euroopa suurriikide tippkohtumist.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron korraldab oma kantselei avalduse kohaselt läbirääkimised mittesõdivate riikide juhtidega, et kavandada enda sõnul "rangelt kaitseotstarbelist missiooni" kriitilise veetee turvamiseks pärast lahingute lõppemist piirkonnas. Prantsuse presidendi kantselei ametnik ütles, et prantslaste juhitav plaan ei hõlma USA-d.

Kuid neljapäeval ütles Saksamaa kantsler Friedrich Merz, et kuigi Saksamaa on "põhimõtteliselt valmis" aitama rangetel tingimustel laevateid turvata, soovib ta arutada ka USA relvajõudude osalemist algatuses, mille algselt käivitasid Prantsusmaa ja Ühendkuningriik.

"Selle poolt on häid argumente," ütles Merz Berliinis toimunud pressikonverentsil viidates Euroopa ja USA ühistele pingutustele.

See seab Merzi potentsiaalsele kokkupõrkekursile Macroniga, kes on USA ja Iisraeli rünnakuid Iraani vastu teravamalt kritiseerinud. Kuigi Prantsusmaa on öelnud, et ta ei osale USA sõjalistes operatsioonides, on ta saatnud Pärsia lahe piirkonda lennukikandja ja teisi laevu, et aidata kaitsta regioonis asuvaid liitlasi.

"Me ei astu USA-ga koalitsiooni ja ma ei usu, et Saksamaa ka [astub]," ütles Prantsusmaa presidendi ametnik, kelle isikut protokollilistel põhjustel ei avaldatud.

Samal ajal kui eurooplased üritavad Hormuzi väina turvamise plaanis kokku leppida, kujutavad Washingtoni ametnikud algatust sisutu ettevõtmisena, väites, et USA saab tööga ise hakkama.

"Ameerika Ühendriikide mereväel on väina enda turvamiseks enam kui küll ressursse ning ta ei vaja abi üheltki teiselt riigilt," ütles Valge Maja pressiesindaja Olivia Wales neljapäeval.

Saksamaa andis neljapäeval märku valmisolekust saata väina turvamiseks miinitraalereid, kuid ainult rangetel tingimustel. Saksa ametnike sõnul osaleks riik sellises missioonis ainult stabiilse relvarahu, ÜRO-lt eelistatavalt saadud rahvusvahelise mandaadi ja Bundestagi ametliku heakskiidu korral. Merz rõhutas, et Berliin on sellisest otsusest kaugel.

Kantsler Merz, Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer ja Itaalia peaminister Giorgia Meloni osalevad reedel Macroni korraldatud kohtumisel, samas kui kuni 30 teise riigi esindajad osalevad selles video vahendusel.

Prantsuse-Saksa lahkarvamused tekivad ajal, mil Washingtoni ja Teherani vaheline habras relvarahu on endiselt jõus. Prantsuse presidendikantselei ametniku sõnul võivad Euroopa juhid reedel Pariisis toimuval kohtumisel kasutada võimalust helistada USA presidendile Donald Trumpile, et survestada teda nõustuma konflikti diplomaatilise lahendusega.

"Me tahame sõja võimalikult kiiret lõppu," ütles ametnik. "Me tahame relvarahu kindlustada ja oleme uute rünnakute vastu."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:20

Sinijärve raamatusoovitused: Anu Raud on sügaval südames, kõigile teada

08:10

Revanši võtnud Glinka jõudis Tallahassees veerandfinaali

08:03

Ingrid Veidenberg lahkub Kroonika peatoimetaja ametist

07:51

FT: Venemaa toob Donbassi vallutamiseks rindele 20 000 reservväelast Uuendatud

07:33

Põhja-Pärnumaa volikogu umbusaldas Andres Metsoja

07:26

OTSE kell 12: ülevaade arengutest Ukraina sõja rinnetel

07:13

Pariisi ja Berliini vahel on lõhe USA võimaliku rolli üle Hormuzi turvamisel

06:57

Eesti jääb Euroopa Liidu praktikalepingute direktiivi osas ettevaatlikuks

06:42

VKG peab hakkama tööjõudu jagama kahe kaevanduse vahel

06:33

OTSE kell 12.50: Balti peaministrite ühine pressikonverents

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo