USA ja Iraani läbirääkijad jõudsid esialgsele kokkuleppele relvarahu pikendamiseks

Laevad Hormuzi väina juures ankrus. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
USA ja Iraani läbirääkijad on jõudnud esialgsele kokkuleppele pikendada relvarahu 60 päeva võrra ja alustada kõnelusi Iraani tuumaprogrammi üle, teatas asjaga kursis olev USA ametnik.

Ametnik, kellel polnud volitusi teemat avalikult kommenteerida ja kes rääkis anonüümsuse tingimusel, ütles, et president Donald Trump peab valmiva vastastikuse mõistmise memorandumi veel heaks kiitma.

Kahe osapoole vahel saavutatud esialgne kokkulepe sündis hetkel, mil habras relvarahu USA ja Iraani vahel tundus vankuvat.

Ei Trump ise ega Iraan pole teadet kohe kinnitanud.

60-päevane kokkulepe sätestab, et laevaliiklus Hormuzi väinas on piiranguteta, ilma läbisõidumaksude ja probleemideta ning Iraan peab 30 päeva jooksul eemaldama kõik miinid, vahendas Axios.

Vastutasuks tühistavad Ühendriigid Iraani sadamate mereblokaadi, kuid ainult proportsionaalselt kaubalaevanduse taastumise mahuga, lisati teates.

USA sõjavägi süüdistas neljapäeval Iraani relvarahu rikkumises, pärast seda kui Kuveit teatas, et langes rünnaku alla, mis järgnes Ameerika Ühendriikide löögile islamivabariigi pihta. Tegemist oli järjekordse lahingutegevuse intensiivistumisega, mis ähvardas ohtu seada käimasolevad läbirääkimised sõja lõpetamiseks.

USA teatas, et Kuveit püüdis kolmapäeva hilisõhtul kinni Iraanist tulistatud raketid. Sõjaväeametnikud nimetasid rünnakut ühe Ameerika peamise Pärsia lahe piirkonna liitlase vastu "jõhkraks relvarahu rikkumiseks".

Kuveit oli varem teatanud rünnakust oma territooriumile ning Iraan ütles, et vastas nädala alguses toimunud rünnakutele, tulistades USA baasi ühe laheriigi territooriumil, mida ta nimepidi ei nimetanud. Kuveidi välisministeerium mõistis Iraani hukka "jultunud agressiooni" eest.

Vastastikused rünnakud leidsid aset pärast seda, kui USA ametnikud teatasid kolmapäeva hilisõhtul Washingtonis, et Ameerika väed andsid Iraanile uusi lööke, tulistades alla neli Hormuzi väina ümbruses ohtu kujutanud ründedrooni ja tabades Bandar Abbas asuvat Iraani maapealset juhtimiskeskust, mis oli parajasti valmis välja lennutama viiendat drooni.

Washington ja Teheran on korduvalt süüdistanud teineteist seitsmenädalase relvarahu rikkumises ning on terve nädala jooksul vastastikku lööke andnud. Siiski ei ole nad naasnud laiaulatusliku vaenutegevuse juurde ja on läbirääkimisi jätkanud. USA president Donald Trump on rõhutanud, et on kindel oma administratsiooni edusammudes neil kõnelustel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AP News, BNS

USA ja Iraani läbirääkijad jõudsid esialgsele kokkuleppele relvarahu pikendamiseks

