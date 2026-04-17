Liisa Oviir ei jätka ERJK esimehena

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) esimehena ei jätka enam Liisa Oviir. Aprillis lõppeb komisjoni koosseisu viieaastane volitus. Reedeks pidid parlamendierakonnad ja põhiseaduslikud institutsioonid esitama komisjoni uude koosseisu oma esindajad.

Liisa Oviir ütles, et uuel koosseisul on mõnevõrra kergem, kuna mais saavad heakskiidu erakonnaseaduse muudatused, mis annavad komisjonile võimalusi juurde. Samas võib uuel koosseisul olla ka keerulisem.

"Nüüd on komisjon, mulle tundub, väga palju rohkem fookuses, ka poliitikute fookuses. See omakorda võib muuta tööd mõnevõrra keerulisemaks," nentis Oviir.

Eelmisest koosseisust jätkavad need liikmed, kelle esitavad põhiseaduslikud institutsioonid ehk Kaarel Tarand, Airi Mikli ja Heiki Sibul.

Ülejäänud komisjoniliikmed tulevad parlamendierakondadest. Reformierakonna esindaja Jevgeni Krištafovitš peab üheks olulisemaks teemaks erakondade sidusorganisatsioonidega seonduvat.

"Kui sa pead veel kontrollima nii iseennast, oma kolleege kui ka konkurente, siis see ei pruugi olla lihtne ülesanne, aga sellevõrra huvitavam," lausus Krištafovitš.

Oviiri asemele esitavad sotsiaaldemokraadid komisjoni Eduard Odinetsi, kes tõenäoliselt esitatakse ka esimehekandidaadiks. Sotside peasekretäri Piret Hartmani sõnul võiks komisjonil olla rohkem võimekust ise tegutseda

"Erinevate muredega lagedale tulla ja vajadusel neid ka uurida. Praegu on komisjonil tulnud tegelda rohkem juhtumitega, mis neile on esitatud," ütles Hartman.

Komisjoni uues koosseisus on kaks Tarandit – Indrek Tarandi saadab komisjoni Eesti 200. Erakond soovib, et seadus annaks ERJK-le rohkem võimalusi

"Ei ole sellist instrumenti, et tegelda päris asjadega, kus potentsiaal sohi tegemiseks on oluliselt suurem," märkis Eesti 200 riigikogu fraktsiooni esimees Toomas Uibo.

Isamaa ootab uuelt koosseisult selgemaid seisukohti.

"Tekiks vähem neid küsimusi, et miks on üks tõlgendus seesugune ja teine teistsugune ja ma arvan, et kõigile on selgus vajalik," lausus Isamaa peasekretär Andres Metsoja.

Kaks uue koosseisu liiget tulevad Võrust. Isamaad esindab Tarmo Piirmann ja EKRE-t Jüri Kaver.

Eelmisest koosseisust jätkab Kekserakonna esindaja Jaan Toots. Keskerakonna peasekretär Anneli Ott ei pea õigeks, et erakondade rahaasju otsustavad erakondade esindajad.

"Kas oleks õiguskantsleri teema, miks mitte ka riigikontrolöri teema. Aga kindlasti mitte see, et see täna poliitiliste organisatsioonide või erakondade otsustamise kaudu käib. See ei ole õige lähenemine," lausus Ott.

Uue komisjoni esimene istung on 30. aprillil.