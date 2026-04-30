ERJK valis esimeheks Heiki Sibula

Erakondade rahalise järelvalve komisjoni uus koosseis.
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) valis neljapäeval esimeheks Heiki Sibula ja aseesimeheks tagasi Kaarel Tarandi.

"Erakonnad on oluline osa demokraatiast ja meie komisjoni asi on loomulikult aidata erakondadel toimida võimalikult võrdselt selles õigusruumis, kus me täna oleme," ütles Sibul ERR-ile.

Sibul rääkis, et ootab erakonnaseaduse muutmisega seoses seda, et komisjoni töö järelevalve teostamise mõttes muutub kergemaks. Samuti annab see ERJK-le õigusi juurde. "Sedavõrd lihtsam on järelevalvet teostada," sõnas ta.

15 aastat ERJK aseesimehena töötanud Kaarel Tarand ütles, et erakonnaseaduse muutmine annab komisjonile uued võimalused. "Siis me saame näha, millised uued volitused tekivad. On olnud frustreerivaid momente, kus me näeme, et suure tõenäosusega mingi eksimus on toimunud, aga selle tõendamise kohustust meil täita ei ole õnnestunud. Need on aastate tagused lood. Paragrahv on olnud segane või poolik ja seetõttu ei ole saanud komisjon oma otsust teha ja sellega suunata parema korra poole kõiki erakondi oma käitumises," lausus Tarand.

"Ilmselt jääb komisjon samale lainele nagu seni. Meie esmane ülesanne on aidata nõustada ja parandada vigu, kus neid tehakse, võimalikult leebel viisil," lisas Tarand.

Teised komisjoni liikmed on Eduard Odinets (SDE), Jevgeni Krištafovitš (RE), Tarmo Piirmann (Isamaa), Jüri Kaver (EKRE) ja Eesti 200 poolt Indrek Tarand. Eelmisest koosseisust jätkab Keskerakonna esindajana Jaan Toots. 

Üle-eelmise nädala reedel selgus, et ERJK esimehena ei jätka enam Liisa Oviir ning aprillis lõppeb komisjoni koosseisu viieaastane volitus. 

Eelmisest koosseisust jätkavad need liikmed, kelle esitavad põhiseaduslikud institutsioonid ehk Kaarel Tarand, Airi Mikli ja Heiki Sibul.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

