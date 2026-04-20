Berliin otsustas Gazpromi Saksa üksuse erastada

Välismaa
Gazprom Germania
Gazprom Germania Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Zoonar
Välismaa

Berliin riigistas pärast Ukraina sõja puhkemist Venemaa gaasimonopoli Gazprom Saksamaa tütarfirma. Firma tegevjuht Egbert Lege ütles ajalehele Financial Times, et Saksa valitsus alustab nüüd selle erastamist.

Saksamaa võttis Gazprom Germania oma kontrolli alla juba 2022. aasta aprillis. Firma uus nimi on nüüd Securing Energy for Europe (Sefe). Selle varade hulka kuulub ka üks Saksamaa suurimaid gaasihoidlaid. Sefe plaanib kapitali suurendamise kaudu kaasata 1,5–2 miljardit eurot

Lege sõnul andis Iraani sõda firma erastamise plaanidele täiendava tõuke, kuna piiratud tarned Lähis-Idast on toonud esile usaldusväärsete allikate olulisuse. Samal ajal on Euroopa gaasihinnad märkimisväärselt tõusnud.

Lege ütles, et kuna firma mängib Saksamaa energiajulgeoleku tagamisel olulist rolli, võib seetõttu mõned potentsiaalsed investorid erastamisprotsessist välistada.

"Arvestades lühikest aega, mil oleme tegutsenud, võib aktsiate avalik esmapakkumine (IPO) olla meile veidi keeruline, kuid lõppkokkuvõttes sõltub see turgudest ja valitsusest," ütles Lege. 

Ajaleht Financial Times kirjutab veel, et Saksa valitsus võib Sefe liita energiafirmaga Uniper, mis samuti riigistati 2022. aastal.

"Valitsus kaalub seda. Talle kuuluvad mõlemad ettevõtted, seega peaks ta loomulikult kaaluma, kas ühinemine võiks luua suuremat väärtust, kuid praegu eeldan, et Sefe jätkab iseseisvalt," ütles Lege. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT/Interfax

Berliin otsustas Gazpromi Saksa üksuse erastada

