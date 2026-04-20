Kohus pani A. Le Coqi ja Värska tehingu Saku kaebuse tõttu ootele

Konkurentsiamet andis pärast seitsme kuu pikkust kaalumist A. Le Coqile loa osta Värska Originaal, aga tehingut ei saa lõpule viia, sest konkurendist Saku Õlletehas pöördus kohtusse, kust sai esialgse õiguskaitse.

Joogitööstus A. Le Coq sõlmis ostumüügilepingu kõigi Värska Originaali aktsiate omandamiseks mullu septembris ja toona avaldas ostja lootust, et tehing jõuab lõpule 2026. aasta esimeses kvartalis, kui konkurentsiamet on tehingu kinnitanud.

Konkurentsiamet tõi toona analüüsi alustades välja, et A. Le Coqi ja Värska koondumisest on mõjutatud karastusjookide ja pudelivee tootmise ja müügi kaubaturg Eestis.

Eelmisel nädalal tegi konkurentsiamet teatavaks, et andis A. Le Coqile Värska Originaalis valitseva mõju omandamiseks loa tingimusel, et osalised täidavad endale võetud kohustused.

Vaatamata sellele on aga tehingu lõpuleviimine ajutiselt peatatud, sest Saku Õlletehas esitas halduskohtusse taotluse kohaldada esialgset õiguskaitset ja selle kohus ka 30 päevaks andis, kirjutas Äripäev.

"Saku Õlletehas taotles esialgset õiguskaitset, et koondumine ei saaks enne vaidluse lõplikku lahendamist jõustuda ega ettevõtteid integreerida," kommenteeris halduskohtu pressiesindaja Jaanika Maasik.

Saku Õlletehase juht Jaan Härms põhjendas kohtusse pöördumist sellega, et konkurents ei tohiks oluliselt kahjustuda ja kellelegi ei tohiks tekkida turgu valitsevat mõju, kuid selle tehinguga see A. Le Coqile tekiks.

A. Le Coqi juhataja Jaanus Vihandi teatas ettevõtte kodulehel, et tegemist põhjendamatu sammuga.

"Konkurentsiamet on tehingut pikalt ning põhjalikult analüüsinud ja andnud sellele loa. Meie hinnangul on tehingu peatamise taotlus alusetu. Usume, et kohus teeb õiglase otsuse, mis võimaldab tehingu protsessi lõpule viia," ütles Vihand.

Tema sõnul on tehingu eesmärk laiendada A. Le Coqi mittealkohoolsete jookide portfelli, et tugevdada ettevõtte konkurentsivõimet eelkõige rahvusvahelistel turgudel.

Konkurentsiamet kontrollib koondumisi, kui osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad kuut miljonit eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi kaht miljonit eurot.

A. Le Coq kuulub Olvi Oyj ainuvalitseva mõju alla ning selliselt Olvi kontserni. Olvi Oyj aktsiad on noteeritud Helsingi börsil. Saku Õlletehas kuulub aga Carslbergi Gruppi.