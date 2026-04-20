Prantsusmaa aitab Poola sõjaväele sidesatelliiti ehitada

Prantsusmaa ja Poola ettevõtted ehitavad kahe riigi majandus- ja kaitsealase koostöö tugevdamise raames Poola sõjaväele sidesatelliidi, teatasid projektis osalevad ettevõtted esmaspäeval.

Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space ja Poola ettevõte RADMOR loovad ühiselt geostatsionaarsele orbiidile paigutatava satelliidi, mis toetab Poola relvajõudude sõjalist sidet, seisis teates.

Lepingu väärtust, mis kuulutati välja esmaspäeval Gdańskis toimunud Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni kohtumisel Poola peaministri Donald Tuskiga, ei avalikustatud. Algatus on osa Euroopa Komisjoni kaitseplaanist Readiness, mille eesmärk on valmistada maailmajagu ette enesekaitseks 2030. aastaks, teatasid ettevõtted avalduses.

Euroopa on otsinud alternatiivseid, kodumaiseid satelliiditeenuseid, et seista vastu globaalsetele konkurentidele ja vähendada sõltuvust USA ettevõttest Starlink, kuna selle omanik, tehnoloogiamiljardär Elon Musk, on poliitiliselt ettearvamatu.

Erinevalt Starlinki satelliitidest, mis tiirlevad Maa madalal orbiidil, suudab geostatsionaarne kosmoselaev katta suuri piirkondi fikseeritud positsioonilt rohkem kui 30 000 kilomeetri kõrgusel maast, kuigi aeglasema kiirusega.

Macron ja Tusk arutavad tippkohtumisel Gdańskis ka selliseid teemasid nagu tuumaheidutus ja energia, teatas Élysée palee.

Poola, millel on NATO liikmete seas kõrgeim kaitsekulutuste osakaal SKP-st ja Prantsusmaa allkirjastasid eelmisel aastal koostöölepingu, mis sisaldab vastastikuse abi klauslit ja lubadust süvendada kahe riigi vahelisi sidemeid sõjanduses ja tehnoloogia valdkonnas.