Prantsusmaa aitab Poola sõjaväele sidesatelliiti ehitada

Poola peaminister Donald Tusk (paremal) ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron kohtumisel Granskis. Autor/allikas: SCANPIX / PAP / Andrzej Jackowski
Prantsusmaa ja Poola ettevõtted ehitavad kahe riigi majandus- ja kaitsealase koostöö tugevdamise raames Poola sõjaväele sidesatelliidi, teatasid projektis osalevad ettevõtted esmaspäeval.

Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space ja Poola ettevõte RADMOR loovad ühiselt geostatsionaarsele orbiidile paigutatava satelliidi, mis toetab Poola relvajõudude sõjalist sidet, seisis teates.

Lepingu väärtust, mis kuulutati välja esmaspäeval Gdańskis toimunud Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni kohtumisel Poola peaministri Donald Tuskiga, ei avalikustatud. Algatus on osa Euroopa Komisjoni kaitseplaanist Readiness, mille eesmärk on valmistada maailmajagu ette enesekaitseks 2030. aastaks, teatasid ettevõtted avalduses.

Euroopa on otsinud alternatiivseid, kodumaiseid satelliiditeenuseid, et seista vastu globaalsetele konkurentidele ja vähendada sõltuvust USA ettevõttest Starlink, kuna selle omanik, tehnoloogiamiljardär Elon Musk, on poliitiliselt ettearvamatu.

Erinevalt Starlinki satelliitidest, mis tiirlevad Maa madalal orbiidil, suudab geostatsionaarne kosmoselaev katta suuri piirkondi fikseeritud positsioonilt rohkem kui 30 000 kilomeetri kõrgusel maast, kuigi aeglasema kiirusega.

Macron ja Tusk arutavad tippkohtumisel Gdańskis ka selliseid teemasid nagu tuumaheidutus ja energia, teatas Élysée palee.

Poola, millel on NATO liikmete seas kõrgeim kaitsekulutuste osakaal SKP-st ja Prantsusmaa allkirjastasid eelmisel aastal koostöölepingu, mis sisaldab vastastikuse abi klauslit ja lubadust süvendada kahe riigi vahelisi sidemeid sõjanduses ja tehnoloogia valdkonnas.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

16:39

Prantsusmaa aitab Poola sõjaväele sidesatelliiti ehitada

16:16

Eesti suurim jooksusari algab juba sel nädalalõpul

16:02

Riias vähenes pärast kaamerate paigutamist järsult punase tule eirajate arv

15:48

Nürburgringil GT3 autoga debüüdi teinud Martin Rump sai teise koha

15:26

Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti alustasid pronksiseeriat võiduga

15:20

Raadiouudised (20.04.2026 15:00:00)

15:20

Eesti poliitikud: Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

15:13

Tallinna Kadrioru staadion saab lisahoone ja täismõõtmetes jalgpalliväljaku

15:04

Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast Uuendatud

14:53

Ajaloo esimese MM-etapi võitnud Kevin Saar tõusis ka MM-sarja liidriks

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:32

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma

19.04

Balti riigid ei luba Ficol Moskvasse võidupüha paraadile läbi enda õhuruumi minna Uuendatud

19.04

Vaht: esmaspäeval võime turgude avanedes näha suurt kütusehindade hüpet

19.04

Trump lubas järjekordselt hävitada Iraani elektrijaamad ja sillad Uuendatud

15:04

Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast Uuendatud

06:09

Venemeelse ekspresidendi koalitsioon võitis Bulgaaria parlamendivalimised

19.04

Sõja 1516. päev: Ukraina sõjavägi tabas Rostovi oblastis asuvat droonitehast Uuendatud

06:32

Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

13:58

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

19.04

Louisianas lasi relvastatud mees kolmes paigas maha kaheksa last

ilmateade

loe: sport

16:16

Eesti suurim jooksusari algab juba sel nädalalõpul

15:48

Nürburgringil GT3 autoga debüüdi teinud Martin Rump sai teise koha

15:26

Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti alustasid pronksiseeriat võiduga

14:53

Ajaloo esimese MM-etapi võitnud Kevin Saar tõusis ka MM-sarja liidriks

loe: kultuur

13:58

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

13:32

HÕFF-i elutööpreemia pälvib kaskadöör Aldo Tammsaar

12:34

Videod: ERR-i arhiivipärlid Ester Pajusoost

12:13

Loomingu Raamatukogus ilmus auhinnatud Ukraina romaan "Magus Darusja"

loe: eeter

13:41

Maarja Kivi: esinejaverd on meie peres päris palju

13:23

Toiduentusiast: fermenteerimine tõstab metsikute taimede toitainesisaldust

12:05

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Eik

11:46

Kristjan Lüüs: olen vaevelnud tubli poisi sündroomiga

Raadiouudised

13:10

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma

13:10

Varro Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

12:25

Raadiouudised (20.04.2026 12:00:00)

10:35

Riik plaanib suurt rehabilitatsioonireformi

10:30

Bulgaaria valimised võitnud Progressiivne Bulgaaria soovib parandada suhteid Moskvaga

09:20

Raadiouudised (20.04.2026 09:00:00)

19.04

Päevakaja (19.04.2026 18:00:00)

19.04

Asjade parandamises peegeldub vastupanu masstarbimisele

19.04

Tõnu Oja sai Palamusel kätte Oskar Lutsu huumoripreemia

19.04

Kohtla-Järve lähedal levis maastikupõleng 30 hektarile

Viimased teleuudised

hea teada

üles
