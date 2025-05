Poola ja Prantsusmaa sõlmisid kaitsekoostöö leppe

Prantsusmaa ja Poola allkirjastasid reedel lepingu, millega suurendatakse koostööd kaitse- ja tuumaenergia valdkonnas, mis on märk Euroopa riikide vaheliste liitude kasvust seoses murega USA pühendumuse pärast maailmajao julgeolekule.

Kokkuleppe allkirjastamine toimus päev enne seda, kui Ukraina võõrustab niinimetatud tahtekoalitsiooni riikide esindajaid – Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi eestvõttel koondunud riike, kes on valmis suurendama oma toetust Ukrainale USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni muutlike sõnumite valguses.

Prantsusmaa leping Poolaga sisaldab vastastikuse abistamise klauslit, mis süvendab kahe NATO liikmesriigi vahelist kohustust toetada teineteist rünnaku korral, ning lubadust süvendada sõjalisi ja tehnoloogilisi sidemeid.

"Olen sügavalt veendunud, et alates tänasest saavad Prantsusmaa ja Poola nendel rasketel aegadel igas olukorras teineteisele loota," ütles Poola peaminister Donald Tusk ühisel pressikonverentsil koos Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga.

Enne oli Tusk öelnud, et pakt sillutab teed koostööle ka Prantsusmaa tuumavihmavarju laiendamiseks Poolale. Lepingus endas aga Prantsusmaa tuumaähvardust eraldi ei mainitud.

Macron ütles märtsis, et ta on avatud Prantsuse tuumavõimekuse laiendamisele teistele Euroopa riikidele, osaliselt vastuseks kasvavatele kahtlustele USA presidendi Donald Trumpi pikaajalise pühendumuse suhtes Euroopa julgeolekule.

Uus pakt sisaldab aga sätteid tihedama koostöö kohta tuumaenergia valdkonnas, kusjuures Prantsusmaa soovib oma tuumaenergeetika alast oskusteavet eksportida kogu Euroopasse ja kaugemalegi.

Leping annab tunnistust Poola kiiresti kasvavast rollist Euroopa areenil tänu strateegilisele positsioonile mandri idatiival. Poola kulutab kaitsele 4,12 protsenti oma sisemajanduse koguproduktist, mis on NATO riikide seas kõrgeim näitaja.

Uudisteagentuuri Reuters hinnangul soovib Tuski tsentristlik ja Euroopa-meelne valitsus oma julgeolekupartnerlusi USA kõrval mitmekesistada.

Leping on esimene, mille Prantsusmaa on allkirjastanud Kesk-Euroopa riigiga pärast mitmeid sarnaseid pakte Itaalia, Hispaania ja Saksamaaga. See allkirjastati Prantsusmaa idaosas Nancy linnas, kus 18. sajandi lõpus elas Poola kuningas Stanisław Leszczyński, kellest sai pärast Poola trooni kaotamist Lorraine'i hertsog.