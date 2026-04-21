Politico: Tusk ja Macron arutasid ühiseid tuumaõppusi

Prantsusmaa ja Poola riigijuhid arutasid esmaspäeval ühisõppuste korraldamist Prantsusmaa egiidi all toimuva algatuse raames, mille eesmärk on kaasata liitlasi tuumaheidutussüsteemi, teatas väljaanne Politico.

"Kaalumise all olevate teemade hulgas on teabevahetus, ühisõppused ja võimalikud jõudude paigutamised," ütles Prantsuse president Emmanuel Macron pressikonverentsil Poola sadamalinnas Gdanskis vastuseks küsimusele Prantsusmaa koostöö kohta Poolaga tuumaküsimustes.

Andmete kohaselt ühineb Poola niinimetatud eesliiniheidutuse raames toimuva koostööga. Sama teevad väljaande andmetel ka Saksamaa, Kreeka, Holland, Belgia, Taani ja Rootsi.

Väljaanne märkis, et Poola, kes ei osale Ameerika tuumarelvade jagamise programmis, on huvitatud Euroopa heidutuse tugevdamisest Venemaa vastu.

"Oleme otsustanud liituda Prantsusmaa poolt koostööle kutsutud riikide rühmaga. See on eksklusiivne rühm, kuhu kuuluvad riigid, mis mõistavad Euroopa suveräänsuse vajadust. Elame maailmas, kus vajame tuumaheidutust," ütles Poola peaminister Donald Tusk.

Väljaande andmetel on Prantsusmaa kindlalt veendunud, et lõplik kontroll tuumarelvade kasutamise üle peab jääma Pariisile. Samal ajal jätkuvad arutelud tuumarelvadega varustatud Prantsuse sõjalennukite tulevase paigutamise üle liitlasriikide territooriumile.

Tusk ei välistanud Prantsusmaa kaasamise võimalust Rzeszów-Jasionka lennujaama kaitsmisse, mis mängib võtmerolli relvade ja humanitaarkaupade tarnimisel Ukrainasse.

Politico andmetel on Prantsusmaa ja Poola allkirjastanud lepingud kaitsealaste sidemete süvendamiseks kosmosesektoris ja sõjalises planeerimises. Selle aasta lõpuks plaanib Poola hankida Prantsuse sõjalise telekommunikatsioonisatelliidi.

Macroni administratsioon teatas, et mõlema riigi kaitseministrid avalikustavad ka kahepoolse kaitsekoostöö plaani aastateks 2026–2028, mille eesmärk on laiendada ühist sõjalist tegevust ja koordineerimist.