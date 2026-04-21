Politico: Tusk ja Macron arutasid ühiseid tuumaõppusi

Emmanuel Macron ja Donald Tusk Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ADAM WARZAWA
Prantsusmaa ja Poola riigijuhid arutasid esmaspäeval ühisõppuste korraldamist Prantsusmaa egiidi all toimuva algatuse raames, mille eesmärk on kaasata liitlasi tuumaheidutussüsteemi, teatas väljaanne Politico.

"Kaalumise all olevate teemade hulgas on teabevahetus, ühisõppused ja võimalikud jõudude paigutamised," ütles Prantsuse president Emmanuel Macron pressikonverentsil Poola sadamalinnas Gdanskis vastuseks küsimusele Prantsusmaa koostöö kohta Poolaga tuumaküsimustes.

Andmete kohaselt ühineb Poola niinimetatud eesliiniheidutuse raames toimuva koostööga. Sama teevad väljaande andmetel ka Saksamaa, Kreeka, Holland, Belgia, Taani ja Rootsi.

Väljaanne märkis, et Poola, kes ei osale Ameerika tuumarelvade jagamise programmis, on huvitatud Euroopa heidutuse tugevdamisest Venemaa vastu.

"Oleme otsustanud liituda Prantsusmaa poolt koostööle kutsutud riikide rühmaga. See on eksklusiivne rühm, kuhu kuuluvad riigid, mis mõistavad Euroopa suveräänsuse vajadust. Elame maailmas, kus vajame tuumaheidutust," ütles Poola peaminister Donald Tusk.

Väljaande andmetel on Prantsusmaa kindlalt veendunud, et lõplik kontroll tuumarelvade kasutamise üle peab jääma Pariisile. Samal ajal jätkuvad arutelud tuumarelvadega varustatud Prantsuse sõjalennukite tulevase paigutamise üle liitlasriikide territooriumile.

Tusk ei välistanud Prantsusmaa kaasamise võimalust Rzeszów-Jasionka lennujaama kaitsmisse, mis mängib võtmerolli relvade ja humanitaarkaupade tarnimisel Ukrainasse.

Politico andmetel on Prantsusmaa ja Poola allkirjastanud lepingud kaitsealaste sidemete süvendamiseks kosmosesektoris ja sõjalises planeerimises. Selle aasta lõpuks plaanib Poola hankida Prantsuse sõjalise telekommunikatsioonisatelliidi.

Macroni administratsioon teatas, et mõlema riigi kaitseministrid avalikustavad ka kahepoolse kaitsekoostöö plaani aastateks 2026–2028, mille eesmärk on laiendada ühist sõjalist tegevust ja koordineerimist.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:09

Politico: Tusk ja Macron arutasid ühiseid tuumaõppusi

05:48

Venemaa korraldas Sumõle ulatusliku droonirünnaku

20.04

Glinka piirdus ühe mänguga

20.04

Maineka Laureuse auhinna pälvisid Alcaraz ja Sabalenka

20.04

Vare: Iraan on liiga tugev, et seda ainult pommitamisega põlvili suruda

20.04

Teisipäeval on ilus ja päikeseline kevadilm

20.04

Medalita jäänud Aktas: see motiveerib mind rohkem trenni tegema

20.04

Läti parlamendi koosseis võib valimiste järel muutuda veel kirjumaks

20.04

ETV spordisaade, 20. aprill

20.04

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.04

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma Uuendatud

20.04

Eesti poliitikud: Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

20.04

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

20.04

Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast Uuendatud

20.04

Venemeelse ekspresidendi koalitsioon võitis Bulgaaria parlamendivalimised

20.04

Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

20.04

Vene suunamudija asus sõnasõtta Solovjoviga

19.04

Balti riigid ei luba Ficol Moskvasse võidupüha paraadile läbi enda õhuruumi minna

20.04

Asekantsler: rehabilitatsioon ei tohi kesta aegade algusest lõpuni

20.04

Kohus pani A. Le Coqi ja Värska tehingu Saku kaebuse tõttu ootele

ilmateade

loe: sport

20.04

Glinka piirdus ühe mänguga

20.04

Maineka Laureuse auhinna pälvisid Alcaraz ja Sabalenka

20.04

Medalita jäänud Aktas: see motiveerib mind rohkem trenni tegema

20.04

ETV spordisaade, 20. aprill

loe: kultuur

20.04

Tallinna galeriid avavad kevadoksjonite hooaja enam kui tuhande teosega

20.04

"Super Mario galaktika" oli kolmandat nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

20.04

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

20.04

HÕFF-i elutööpreemia pälvib kaskadöör Aldo Tammsaar

loe: eeter

20.04

Maarja Kivi: esinejaverd on meie peres päris palju

20.04

Toiduentusiast: fermenteerimine tõstab metsikute taimede toitainesisaldust

20.04

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Eik

20.04

Kristjan Lüüs: olen vaevelnud tubli poisi sündroomiga

Raadiouudised

20.04

Tartu tudengipäevad avas traditsiooniline pannkoogihommik

20.04

Päevakaja (20.04.2026 18:00:00)

20.04

Ida-Virumaa saab juurde ligi 800 hotellikohta

20.04

Pärnu linn tahab anda linnale kuuluva Estonia Spa Hotelsi erakätesse

20.04

Eesti poliitikute sõnul edastas Ukraina president Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

20.04

Põhiseaduskomisjon vaagis ekspertidega toimingupiirangu rikkumist

20.04

Eesti linnades ja valdades tõstetakse aina enam peretoetusi

20.04

Raadiouudised (20.04.2026 15:00:00)

20.04

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma

20.04

Varro Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

