X!

Jaapan leevendab relvaekspordi reegleid

Autor/allikas: SCANPIX/EPA/FRANCK ROBICHON
Jaapan leevendab relvaekspordi reegleid ning lubab oma ettevõtetel tarnida surmavat relvastust. Tokyo on viimastel aastatel hakanud eemalduma oma pikaajalisest patsifistlikust välis- ja kaitsepoliitikast ning Jaapan soovib kanda kinnitada globaalsel relvaturul.

Peaminister Sanae Takaichi valitsuse teisipäeval heaks kiidetud poliitikamuudatus annab Jaapani ettevõtetele õiguse eksportida peaaegu igasugust sõjavarustust, tingimusel, et ostja vastab rangetele kontrollikriteeriumidele ega ole seotud aktiivse konfliktiga.

Valitsus astus ajaloolise sammu, kuna Jaapan peab julgeolekukeskkonda üha tõsisemaks. Jaapan loodab nüüd, et kodumaised tööstushiiglased saavad USA, Ühendkuningriigi ja Kagu-Aasia riikide peamisteks rakettide, lennukite ja laevade tarnijateks, vahendas Financial Times

Takaichi püüab tugevdada Jaapani kaitsevõimet ning järgib oma mentori Shinzo Abe eeskuju. Abe nägi Jaapani sõjalise ekspordi piirangutes pikaajalist riski kodumaiste kaitsetootjate majanduslikule elujõulisusele ning alustas reforme, mis võimaldaksid neil laiendada oma potentsiaalset kliendibaasi.

Jaapani ametnike ja diplomaatide sõnul peab Tokyo juba läbirääkimisi mitme riigiga võimalike sõjaliste müügitehingute üle. Jaapani relvaekspordi süsteemi reform toimub ka ajal, mil USA relvatarned on Ukraina ja Lähis-Ida sõdade tõttu surve all, mis avab ukse teiste riikide relvaekspordile.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

08:34

Wembanyama valiti ühehäälselt NBA parimaks kaitsemängijaks

08:12

Kell 20 "Impulsis": Kaljulaid, Märks, Talihärm, Järvela

08:10

A-Ha liige Magne Furuholmen: suurim tasu on kuulaja südamesse jäetud jälg

08:08

Seadusemuudatustega piirataks keskkonnaühenduste võimalusi kaitseobjekte vaidlustada

08:05

KUULA | "Võimla" küsib: kuidas suhtute spordiväljakul huligaansustesse?

07:54

Jaapan leevendab relvaekspordi reegleid

07:24

Vägivald noorte jalgpallimängul tõstatab küsimuse täiskasvanute vastutusest

07:07

Tim Cook lahkub Apple'i tegevjuhi ametist

06:47

Omnivast ei saa enam tellida enda disainiga marke

06:09

Politico: Tusk ja Macron arutasid ühiseid tuumaõppusi

20.04

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma Uuendatud

20.04

Eesti poliitikud: Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

20.04

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

20.04

Vene suunamudija asus sõnasõtta Solovjoviga

20.04

Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast Uuendatud

20.04

Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

20.04

Venemeelse ekspresidendi koalitsioon võitis Bulgaaria parlamendivalimised

20.04

Kohus pani A. Le Coqi ja Värska tehingu Saku kaebuse tõttu ootele

20.04

Pärnumaa ettevõte kaotas kelmidele üle 1,6 miljoni euro

19.04

Balti riigid ei luba Ficol Moskvasse võidupüha paraadile läbi enda õhuruumi minna

08:34

Wembanyama valiti ühehäälselt NBA parimaks kaitsemängijaks

08:05

KUULA | "Võimla" küsib: kuidas suhtute spordiväljakul huligaansustesse?

07:24

Vägivald noorte jalgpallimängul tõstatab küsimuse täiskasvanute vastutusest

20.04

Glinka piirdus ühe mänguga

20.04

Tallinna galeriid avavad kevadoksjonite hooaja enam kui tuhande teosega

20.04

"Super Mario galaktika" oli kolmandat nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

20.04

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

20.04

HÕFF-i elutööpreemia pälvib kaskadöör Aldo Tammsaar

08:10

A-Ha liige Magne Furuholmen: suurim tasu on kuulaja südamesse jäetud jälg

20.04

Maarja Kivi: esinejaverd on meie peres päris palju

20.04

Toiduentusiast: fermenteerimine tõstab metsikute taimede toitainesisaldust

20.04

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Eik

20.04

Tartu tudengipäevad avas traditsiooniline pannkoogihommik

20.04

Eesti poliitikute sõnul edastas Ukraina president Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

20.04

Eesti linnades ja valdades tõstetakse aina enam peretoetusi

20.04

Põhiseaduskomisjon vaagis ekspertidega toimingupiirangu rikkumist

20.04

Ida-Virumaa saab juurde ligi 800 hotellikohta

20.04

Pärnu linn tahab anda linnale kuuluva Estonia Spa Hotelsi erakätesse

20.04

Päevakaja (20.04.2026 18:00:00)

20.04

Raadiouudised (20.04.2026 15:00:00)

20.04

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma

20.04

Varro Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

