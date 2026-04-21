Jaapan leevendab relvaekspordi reegleid ning lubab oma ettevõtetel tarnida surmavat relvastust. Tokyo on viimastel aastatel hakanud eemalduma oma pikaajalisest patsifistlikust välis- ja kaitsepoliitikast ning Jaapan soovib kanda kinnitada globaalsel relvaturul.

Peaminister Sanae Takaichi valitsuse teisipäeval heaks kiidetud poliitikamuudatus annab Jaapani ettevõtetele õiguse eksportida peaaegu igasugust sõjavarustust, tingimusel, et ostja vastab rangetele kontrollikriteeriumidele ega ole seotud aktiivse konfliktiga.

Valitsus astus ajaloolise sammu, kuna Jaapan peab julgeolekukeskkonda üha tõsisemaks. Jaapan loodab nüüd, et kodumaised tööstushiiglased saavad USA, Ühendkuningriigi ja Kagu-Aasia riikide peamisteks rakettide, lennukite ja laevade tarnijateks, vahendas Financial Times.

Takaichi püüab tugevdada Jaapani kaitsevõimet ning järgib oma mentori Shinzo Abe eeskuju. Abe nägi Jaapani sõjalise ekspordi piirangutes pikaajalist riski kodumaiste kaitsetootjate majanduslikule elujõulisusele ning alustas reforme, mis võimaldaksid neil laiendada oma potentsiaalset kliendibaasi.

Jaapani ametnike ja diplomaatide sõnul peab Tokyo juba läbirääkimisi mitme riigiga võimalike sõjaliste müügitehingute üle. Jaapani relvaekspordi süsteemi reform toimub ka ajal, mil USA relvatarned on Ukraina ja Lähis-Ida sõdade tõttu surve all, mis avab ukse teiste riikide relvaekspordile.