Andmed näitavad, et kütusehinna tõusu kiuste on liiklussagedus tõusnud

Kui viimased paar kuud on mootorikütuste hinnad tanklates kerkinud ning diislikütuse puhul jõudis hind lausa uute tähisteni, siis nii riigi kui ka Tallinna transpordiameti andmed näitavad, et autosid teedel vähemaks pole jäänud, pigem vastupidi.

Iraani konflikti tõttu korraliku hüppe teinud mootorikütuste hinnad pole eestimaalasi pannud autot koju jätma ning riigi transpordiameti üldised andmed näitavad, et võrreldes mullusega on liiklussagedus hoopiski tõusnud.

Püsiloenduspunktide andmete põhjal ei ole viimase umbes pooleteise kuu jooksul näha, et riigiteedel liiklussagedus oleks tervikuna langenud, vaid üldpilt on stabiilne ning liiklussagedus on valdavalt kasvanud, ütles ERR-ile transpordiameti teevara osakonna juhataja Mehis Leigri.

Aprilli andmed kuu esimestel nädalatel näitasid, et liiklussagedus on enamikus loenduspunktides kasvanud nii võrreldes 2026. aasta märtsi kui ka eelmise aasta sama perioodiga, lisas ta.

Tavapärane on seis ka kuude võrdluses: 2026. aasta veebruari ja märtsi võrdlus näitab liiklussageduse kasvu, mis on sarnane 2025. aasta sama perioodi muutustega ning kooskõlas tavapärase hooajalise kõikumise ja pikemaajalise liikluse kasvutrendiga, lausus Leigri.

Andmete pealt ei saa ka öelda, et kuskil piirkonnas oleks liiklussageduse kasv või kahanemine suurem kui mujal: muutused on hajusad ega koondu kindlatesse teelõikudesse või piirkondadesse.

"Kokkuvõttes ei näita olemasolevad andmed, et kütusehindade hiljutine tõus oleks viimase pooleteise kuu jooksul mõjutanud erasõidukite mahtu ega ka koguliikluse mahtu riigiteedel," lausus Leigri.

Ka Tallinnas pole muutust näha

Nii elanike kui sõidukite poolest suurimas omavalitsuses, Tallinna linnas, pole samuti näha, et liiklussagedus oleks kütusehindade kerkides väiksemaks muutunud, ütles ERR-ile Tallinna transpordiameti seiresüsteemi teenusejuht Anton Rohtla.

"Püsiloenduspunktide andmete põhjal ei ole viimase pooleteise kuu jooksul, mil kütusehinnad on tõusnud, täheldada märgatavat liiklussageduse langust. Erasõidukite arv linna tänavatel on püsinud üldjoontes stabiilsena," lausus ta.

Rohtla märkis, et kuivõrd poolteist kuud on üsna lühike ajaperiood, siis ehk pole hinnatõusu mõju liikluskäitumisele veel selgelt avaldunud.

Pikema aja peale on aga Tallinnas muutus sama, mis riigiteedelgi: liiklussagedus kasvab.

"Liiklussagedus Tallinna tänavatel on olnud pigem aeglases kasvutrendis, kuid aastate lõikes on muutused olnud erinevad," ütles Rohtla.