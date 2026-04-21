Saadikupuutumatusest ilma jäämine ohustab veel mitut riigikogulast

Eelmisel nädalal jäeti riigikogus Tõnis Mölderilt saadikupuutumatust võtmata. Samas asjas on küsimusi ka teiste saadikutega, kellele on kahtlustused esitatud või on uurimise all.

Keskkriminaalpolitsei on esitanud riigikogu liikmele Mart Maastikule kuriteokahtlustuse seoses Isamaa keelatud annetuse kriminaalasjaga. Kahtlustus on faasis, kus prokuratuur peab langetama otsuse, kas kogutud materjali, sh tõendite pinnalt, on alust esitada süüdistus ehk minna asjaga kohtusse või lõpetada uurimine.

Samuti on alustatud kriminaalmenetlust, et selgitada välja, kas sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets on rikkunud seadust seoses kuluhüvitistega. Politsei on tegemas oma viimaseid toiminguid, misjärel läheb toimik menetlusotsuse tegemiseks prokuratuuri. Lauri Läänemetsale veel kuriteokahtlustust esitatud ei ole.

Mart Maastiku erakonnakaaslane Lea Danilson-Järg ütles, et kui peaks minema nii, et riigikogul tuleb otsustada Mart Maastiku saadikupuutumatuse üle siis hääletab tema selle võtmise poolt.

"Mina isiklikult olen väga sellel arvamusel, et kõige kiiremini ja paremini saab asi lahendatud ka selle saadiku enda jaoks lahendatud siis, kui uurimistoimingud saavad kiiresti läbi viidud ja kohtu otsuseni jõutud," sõnas Danilson-Järg.

Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et saadikupuutumatuse küsmus pole tema jaoks aktuaalne sest ta arvab, et talle kahtlustust ei esitata.

Eelmisel nädalal jättis riigikogu Tõnis Möldrilt saadikupuutumatuse võtmata. Varro Vooglaid (EKRE) ütles, et see võib juhtuda ka edaspidi, sest riigikogul pole võimalust kriminaalasjaga tutvuda Info saamiseks võiks korraldada kohtumise peaprokuröri, õiguskantsleri ja kahtlustuse saanuga.

"Riigikogu liikmetel on võimalik sarnaselt komisjoni istungiga esitada piiramatu hulk küsimusi kõigile kolmele, et saada oma küsimustele ammendavad vastused ja selle pinnalt kujundada sisuline seisukoht kas tundub, et kahtlustus on piisavalt põhjendatud, et saadikupuutumatus ära võtta või mitte," sõnas Vooglaid.

Reformierakond arutab sarnast varianti, ütles Madis Timpson. Kriminaalasja kohta info saamiseks on aga veel variante.

"Nagu Leedus tehti hiljaaegu, et peaprokurör esineb parlamendis. Siis on variant ka see, et anda mõnele komisjonile juurdepääs toimikule. Ma ei tea, kas see on hea või halb aga seda võiks arutada," sõnas Timpson.