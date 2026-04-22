Galerii: Karis viibib visiidil Kreekas

President Alar Karis on kuni kolmapäeva õhtuni ametlikul visiidil Kreekas, kus ta kohtus president Konstantinos Tassoulase, parlamendi esimehe Nikitas Kaklamanise ning haridus- ja religiooniminister Sofia Zacharakiga.

Visiidi eesmärk on tugevdada Eesti ja Kreeka partnerlust ja koostööd, arutada Ukraina jätkuvat toetamist ja Venemaa isoleerimist rahvusvahelisel areenil ning Lähis-Ida ja Ida-Vahemere sündmuste mõju Euroopale.

President asetas Ateenas pärja tundmatu sõduri hauale Syntagma väljakul, kus mälestatakse erinevates lahingutes langenud Kreeka sõdureid. Eesti riigipea kohtub ka haridus- ja religiooniminister Sofia Zacharakiga, kellega arutatakse tehisaru kasutuselevõttu hariduses ja ühiselt külastatakse hariduse innovatsioonikeskust.

Lisaks väisas president Karis Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ametit (ENISA), mille peadirektor Juhan Lepassaar annab ülevaate liikmesriikide infoturbe probleemide ennetamisest, tuvastamisest ja lahendamisest.

Karis kohtus ka kohaliku kirikukogukonna ja kohalike eestlastega.

Kolmapäeval avavad presidendid Karis ja Tassoulas Delfi majandusfoorumi, mis toob kokku poliitikakujundajad, ettevõtjad ja arvamusliidrid üle Euroopa, et arutada majanduse, julgeoleku ja ühiskondade tuleviku üle. President Karis keskendub oma kõnes Euroopa konkurentsivõime tugevdamisele, rõhutades inimesest lähtuva majanduse, hariduse, innovatsiooni ja koostöö tähtsust Euroopa tuleviku kujundamisel.

Foorumi serval kohtub riigipea Monaco prints Albert IIga, et arutada kahe riigi koostöö tihendamise võimalusi ja toetust Ukrainale.

Karis naaseb Eestisse kolmapäeva hilisõhtul.