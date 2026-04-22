Inspektsioon ei näe, kuidas LHV saaks aastas 10 protsenti töötajatest välja vahetada

LHV panga efektiivsuse tõstmiseks tuleb igal aastal välja vahetada 10 protsenti nõrgematest töötajatest, ütleb panga asutaja Rain Lõhmus. Tööinspektsiooni hinnangul sellist töötajaskonna massilise väljavahetamise võimalust Eesti seadusandluses ei ole.

LHV Groupi asutaja ja nõukogu esimees Rain Lõhmus ütles Äripäevale, et  LHV-s asendamatuid staare pole, 10 protsenti nõrgematest pangatöötajatest tuleb igal aastal välja vahetada.

Panga uue juhi Erki Kilu asemel selgitas "Aktuaalsele kaamerale" omaniku ideed personalijuht Katri Jürine.

"LHV on lihtsalt oma väljaütlemistes julge, aga kõik ettevõtted ju vaatavad sellele, et kuidas paremini ja efektiivsemalt toimetada ja tulemusi tuua," ütles Jürine.

Küsimusele, kuidas LHV lahendab tööõiguslikult olukorra, kui leitakse, et mõni inimene neile tööle ei enam ei sobi, vastas Jürine: "See on ka tulemuste analüüs ja hindamine. Kõigil töötajatel on ju teada, mida nad igapäevaselt tegema peavad, ja kui meie pank, nagu ma ütlesin, on kasvule orienteeritud ja rahvusvaheline kogemus ja plaan ja ambitsioon, siis vastavalt sellele see siis ju kujuneb välja, et, kuidas keegi hakkama saab."

LHV grupis töötab 1200 inimest, kaadrivoolavus on kuni 12 protsenti aastas, ütles Jürine.

Tööinspektsiooni juhi Kaire Saarepi sõnul Eesti seadusandluses töötajate massilise välja vahetamise võimalust ei ole. Näiteks ei saa see olla töökohtade koondamine.

"See kümme protsenti ei ole ju vaakumis ehk igal aastal organisatsiooni ümber kujundada ei ole ilmselt realistlik. Teine variant, millele nad ju viitavad, on töötajate tööga mitte hakkama saamine, mis kuulub hoopis teise kategooriasse, see on paragrahv 88. Seda peab tõendama, töötajat peab eelnevalt hoiatama, talle peab andma eelnevalt võimalusi. LHV-l vist on umbes tuhat töötajat – et teha see sajale töötajale, ei tundu jällegi realistlik, ja lõppvaatus, kui seda reaalselt hakatakse ellu viima, tähendab ju väga suures mahus töövaidlusi," rääkis Saarep.

Üle jääb ainult poolte kokkuleppel lahkumine, mis isegi pangale peaks olema nii suurte mahtude juures suur kulu, ütles Saarep.

Coop Panga endine juht Margus Rink lausus, et igal ettevõttel on oma personalipoliitika, kuid seda arutatakse firma sees.

"Kui ettevõtte omanik tahab suunamuutust, siis ettevõtte sees sellest rääkida – ma arvan, juba see on töötajatele valus, et kui omanik ütleb, et meil on nüüd teistsuguseid töötajaid vaja. Ja ma isiklikult ei saa aru, miks on vaja minna sellega avaliku meediasse, see tõmbab ju tänastel töötajatel, kes on panga kõige suurem vara – mina ei usu, et panga kõige suurem vara on digitaalne platvorm, vaid selle taga olevad inimesed – ja see tõmbab nende inimeste motivatsiooni maha," ütles Rink.

Toimetaja: Marko Tooming

