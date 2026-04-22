Transpordiamet: praegune Jüri ring soosib lubatust kiiremat sõitu

Transpordiamet soovib põhjalikult ümber ehitada Eesti kõige õnnetusterohkeima ristmiku, Jüri liiklussõlme. Tulevikus peaks senise ringtee asemel olema ristikheina kujuline liiklussõlm ning Tallinna ringteel liikujad saaksid Tartu maantee viadukti alt läbi sõita maksimaalse maanteekiirusega.

Jüri ristmikku läbib päevas 100 000 autot ja teist aastat järjest kannab see Eesti kõige õnnetuste rohkema ristmiku tiitilit. Mullu toimus seal 139 õnnetust, 2024 aastal oli neid 129. 2/3 õnnetuste puhul oligi tegu tagant otsasõiduga ning tavatult palju sattus õnnetustesse veokeid

"Kui tahta sinna ringile saada, siis selleks sa pead kindlasti süstima. Seal võetakse liiga palju riske, sellepärast on seal ka liiklusõnnetusi, tagant otsasõidud. Eks meie järelevalve näitab, et ka kiirus seal on natuke liiga suur," lausus politseikolonelleitnant Sirle Loigo.

Märtsis ja aprillis olid ringi kuuel korral väljas mobiilsed kiiruskaamerad ning patustajaid jagus.

"Kõige madalam rikkujate protsent oli üheksa ja kõige kõrgem 17. Kui me vaatame mobiilse kiiruskaamera üldist statistikat, siis rikkujate protsent jääb seitsme ja kaheksa vahele," ütles Loigo.

Transpordiameti sõnul on ring liiga suur ja lauge ning soosib lubatust kiiremat sõitu. Amet on juba mõnda aega plaaninud ristmiku ümberehitust ja nüüd on alanud selle projekteerimine.

"Eesmärk on Jüri sõlm projekteerida ristikheinakujuliseks sõlmeks, kus Tallinna ringtee läheb otse Tartu maantee alt läbi segamatult, et enam ei oleks tegemist ringtee lahendusega, vaid sarnase lahendusega nagu on Kanama liiklussõlm," lausus transpordiameti strateegilise planeerimise juht Johann Peetre.

Nii peaks edaspidi olema võimalik Tallinna ringteel seda lõiku läbida kuni 110-kilomeetrise tunnikiirusega ning peale- ja mahasõidud oleksid loogiliselt lahendatud. Kopp peaks maasse löödama 2028. aastal ning uus lahendus peaks valmima paari aastaga.

"Praegu oleme arvestanud, et teehoiukava rahastuse jätkudes on meil see rahastus olemas. Eks täpne maksumus selgineb projekteerimise käigus, kuid oleme arvestanud maksumusega 20 kuni 30 miljonit eurot," ütles Peetre.

Peetre sõnul oleks tulu ühiskonnale kolm korda suurem kui selle objektiga kaasnev kulu. Liikluskindlustusfondi kogemus näitab, et pärast ümberehitusi väheneb õnnetuste arv.

"Aastaid tagasi oli Haabersti ring Tallinnas see, kus juhtus kõige rohkem õnnetusi, keskmiselt 160 õnnetust aastas. Liikluskindlustusfondi statistika alusel ehitati see ristmik ümber. Täna see ristmik enam (õnnetuste arvu poolest) eesotsas ei ole. Sama on ka Tartus Riia ringiga," lausus liikluskindlustusfondi juhatuse liige Lauri Potsepp.

Mullu maksis fond Jüri ringil toimunud õnnetuste hüvitistena välja ligi 400 000 eurot.