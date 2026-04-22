X!

Transpordiamet: praegune Jüri ring soosib lubatust kiiremat sõitu

Jüri liiklussõlme ümberehituse eskiislahendus.
Jüri liiklussõlme ümberehituse eskiislahendus. Autor/allikas: Transpordiamet
Eesti

Transpordiamet soovib põhjalikult ümber ehitada Eesti kõige õnnetusterohkeima ristmiku, Jüri liiklussõlme. Tulevikus peaks senise ringtee asemel olema ristikheina kujuline liiklussõlm ning Tallinna ringteel liikujad saaksid Tartu maantee viadukti alt läbi sõita maksimaalse maanteekiirusega.

Jüri ristmikku läbib päevas 100 000 autot ja teist aastat järjest kannab see Eesti kõige õnnetuste rohkema ristmiku tiitilit. Mullu toimus seal 139 õnnetust, 2024 aastal oli neid 129. 2/3 õnnetuste puhul oligi tegu tagant otsasõiduga ning tavatult palju sattus õnnetustesse veokeid 

"Kui tahta sinna ringile saada, siis selleks sa pead kindlasti süstima. Seal võetakse liiga palju riske, sellepärast on seal ka liiklusõnnetusi, tagant otsasõidud. Eks meie järelevalve näitab, et ka kiirus seal on natuke liiga suur," lausus politseikolonelleitnant Sirle Loigo.  

Märtsis ja aprillis olid ringi kuuel korral väljas mobiilsed kiiruskaamerad ning patustajaid jagus. 

"Kõige madalam rikkujate protsent oli üheksa ja kõige kõrgem 17. Kui me vaatame mobiilse kiiruskaamera üldist statistikat, siis rikkujate protsent jääb seitsme ja kaheksa vahele," ütles Loigo.  

Transpordiameti sõnul on ring liiga suur ja lauge ning soosib lubatust kiiremat sõitu. Amet on juba mõnda aega plaaninud ristmiku ümberehitust ja nüüd on alanud selle projekteerimine. 

"Eesmärk on Jüri sõlm projekteerida ristikheinakujuliseks sõlmeks, kus Tallinna ringtee läheb otse Tartu maantee alt läbi segamatult, et enam ei oleks tegemist ringtee lahendusega, vaid sarnase lahendusega nagu on Kanama liiklussõlm," lausus transpordiameti strateegilise planeerimise juht Johann Peetre.  

Nii peaks edaspidi olema võimalik Tallinna ringteel seda lõiku läbida kuni 110-kilomeetrise tunnikiirusega ning peale- ja mahasõidud oleksid loogiliselt lahendatud. Kopp peaks maasse löödama 2028. aastal ning uus lahendus peaks valmima paari aastaga.  

"Praegu oleme arvestanud, et teehoiukava rahastuse jätkudes on meil see rahastus olemas. Eks täpne maksumus selgineb projekteerimise käigus, kuid oleme arvestanud maksumusega 20 kuni 30 miljonit eurot," ütles Peetre.  

Peetre sõnul oleks tulu ühiskonnale kolm korda suurem kui selle objektiga kaasnev kulu. Liikluskindlustusfondi kogemus näitab, et pärast ümberehitusi väheneb õnnetuste arv. 

"Aastaid tagasi oli Haabersti ring Tallinnas see, kus juhtus kõige rohkem õnnetusi, keskmiselt 160 õnnetust aastas. Liikluskindlustusfondi statistika alusel ehitati see ristmik ümber. Täna see ristmik enam (õnnetuste arvu poolest) eesotsas ei ole. Sama on ka Tartus Riia ringiga," lausus liikluskindlustusfondi juhatuse liige Lauri Potsepp.  

Mullu maksis fond Jüri ringil toimunud õnnetuste hüvitistena välja ligi 400 000 eurot.  

Toimetaja: Marko Tooming

viimased uudised

21:44

Serviti peab finaalivastast veel ootama

21:34

Kagu-Eesti metsadest võib juba leida mürkleid

21:20

Transpordiamet: praegune Jüri ring soosib lubatust kiiremat sõitu

21:18

ERR Virginas: uus valimiskaart võib anda vahevalimistel eelise demokraatidele

21:18

Neljapäeval on ilm jahedam

21:16

VIDEO | Eerme tähistas sünnipäeva kahe väravaga

21:11

Aktuaalne kaamera kell 18:30 Uuendatud

21:09

Euroopa Liit alustab Montenegro ühinemislepingu koostamist

21:07

Turiste ja välisinvestoreid mõjutab üha enam sõjahirm

21:00

Paide viigimäng aitas seitse väravat löönud Kalju liidriks Uuendatud

Loetumad uudised

21.04

Tallinn tahab lammutada putukaväila ajaloolised elektrimastid

11:51

Trump pikendas relvarahu Iraaniga Uuendatud

08:26

Üle 100 000 euro kogunud Kevadkoputus tekitas nii mõneski inimeses segadust

13:01

Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksukuriteos Uuendatud

21.04

Meedia: Briti eriväelased lahkuvad inimõiguslaste uurimiste tõttu teenistusest

06:39

Riivo Tuvike: Eestis on liiga palju lennujaamu

12:41

Berliin: Venemaa kavatseb blokeerida Kasahhi nafta tarned Saksamaale

19:24

Meedia: Ukraina ründas naftatehast Samara oblastis Uuendatud

21.04

Suurbritannia kiitis heaks suitsetamiskeelu pärast 2008. aastat sündinutele

21.04

Saadikupuutumatusest ilma jäämine ohustab veel mitut riigikogulast

ilmateade

loe: sport

21:44

Serviti peab finaalivastast veel ootama

21:16

VIDEO | Eerme tähistas sünnipäeva kahe väravaga

21:00

Paide viigimäng aitas seitse väravat löönud Kalju liidriks Uuendatud

20:25

Prantsusmaa rattatalent tegi järjekordse hiilgava sõidu

loe: kultuur

18:57

Galeriis Pallas avati kahe kunstikooli maalitudengite ühisnäitus

18:56

Duonäitus "Ersatz Strata" toob kokku Ameerika ja Rootsi skulptori

18:53

Näitus "Swamp Story" uurib väljamõeldud olendite läbi armumise kogemust

18:27

T1 keskuses suleti Cinamon kino

loe: eeter

20:50

"Pealtnägija": kuidas Vanilla Ninja kasvas garaažist Saksamaa tippu

15:43

Toidublogija: vanakooli vahvlid õnnestuvad igasuguse jahuga

13:41

Tõnu Naissoo: muusikakooli esimesel vastuvõtul põrusin rütmi toksimisega

13:12

Marko Matvere loeb Georg Lurichi kirju Ameerikast

Raadiouudised

18:40

Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksukuriteos

18:40

Päevakaja (22.04.2026 18:00:00)

18:30

Riik võib kaaluda Pärnu lennujaama sulgemist

17:40

Tallinn soovib uuendada Viru bussiterminali ning otsib hankega ruumilist lahendust

16:30

Riigi üldplaneeringu arutelud said avalöögi Saaremaal

15:20

Raadiouudised (22.04.2026 15:00:00)

14:15

Hispaanias tekkisid legaalset staatust taotlevatest sisserändajatest pikad järjekorrad

13:10

Prantsusmaa kaalub kütusehinna tõusu tõttu toetusi ettevõtjatele

12:20

Raadiouudised (22.04.2026 12:00:00)

11:25

Trump pikendas relvarahu Iraaniga

