X!

Neljapäeval on ilm jahedam

ilm
kured
Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
ilm

Neljapäeva öösel jääme lõunasse suunduva madalrõhkkonna lääneserva. Kohati sajab hoovihma, ida pool sekka ka lörtsi. Peale keskööd eemalduvad sajuhood põhja poolt alates lõunasse. Päeval liigub üle Botnia lahe Eesti kohale kõrgrõhuhari. Ilm on päikseline ja sajuta. Tuul püsib ennelõunal puhanguline ning nõrgeneb pärastlõunal. Ja õhk on jahe.

Öö hakul sajab kohati hoovihma, Ida-Eestis sekka ka lörtsi. Pärast keskööd põhja poolt alates taevas selgineb ja sajuhood eemalduvad. Puhub loode- ja põhjatuul, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 5 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Loode- ja põhjatuul puhub 5-10, puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Päeval sadusid oodata pole. Tuul puhub endiselt loodest ja põhjast 5-11, iiliti 16 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb ja pöördub põhjarannikul läänekaarde. Sooja on 4 kuni 10 kraadi.

Reede öö tuleb sajuta, kuid päeval on kohatisi vihmahooge. Öösel on -1 kuni 5, päeval 8 kuni 12, rannikul kuni 5 kraadi.

Nädalavahetus toob jahedust juurde, ööd on kerges miinuses või nullkraadi lähedal, päeval on keskmiselt 4 kuni 5 kraadi, ja pühapäev on jahedam just Ida-Eestis. Sajab vihma, sekka ka lörtsi. Tuul pöördub pühapäeval põhja ning tugevneb. Vihma- ja lörtsihooge lubab prognoos ka esmaspäevaks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

FILMI- JA TELEPIDU

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo