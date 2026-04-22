Neljapäeval on ilm jahedam

Neljapäeva öösel jääme lõunasse suunduva madalrõhkkonna lääneserva. Kohati sajab hoovihma, ida pool sekka ka lörtsi. Peale keskööd eemalduvad sajuhood põhja poolt alates lõunasse. Päeval liigub üle Botnia lahe Eesti kohale kõrgrõhuhari. Ilm on päikseline ja sajuta. Tuul püsib ennelõunal puhanguline ning nõrgeneb pärastlõunal. Ja õhk on jahe.

Öö hakul sajab kohati hoovihma, Ida-Eestis sekka ka lörtsi. Pärast keskööd põhja poolt alates taevas selgineb ja sajuhood eemalduvad. Puhub loode- ja põhjatuul, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 5 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Loode- ja põhjatuul puhub 5-10, puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Päeval sadusid oodata pole. Tuul puhub endiselt loodest ja põhjast 5-11, iiliti 16 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb ja pöördub põhjarannikul läänekaarde. Sooja on 4 kuni 10 kraadi.

Reede öö tuleb sajuta, kuid päeval on kohatisi vihmahooge. Öösel on -1 kuni 5, päeval 8 kuni 12, rannikul kuni 5 kraadi.

Nädalavahetus toob jahedust juurde, ööd on kerges miinuses või nullkraadi lähedal, päeval on keskmiselt 4 kuni 5 kraadi, ja pühapäev on jahedam just Ida-Eestis. Sajab vihma, sekka ka lörtsi. Tuul pöördub pühapäeval põhja ning tugevneb. Vihma- ja lörtsihooge lubab prognoos ka esmaspäevaks.