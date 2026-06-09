Kolmapäeval sajab taas vihma

Teisipäevase sajuse ilma toonud madalrõhuala liigub hilisõhtul Soome ja läänest saabub peagi uus sajune madalrõhulohk. Vihmapilved liiguvad öö jooksul saartelt mandri idaossa, tuul tugevneb ning õhusoe langeb 10 kraadile. Päeval taandub madalrõhulohk Peipsi taha ning edelast ulatub üle Baltimaade kõrgrõhuala. Sajuvõimalus väheneb ja tuul õhtuks vaibub.

Eeloleval ööl sajab saartel vihma. Paiguti on udu ning puhub mõõdukas lõunakaare tuul, pärast keskööd saartel ja läänerannikul edelatuul 5-10, iiliti kuni 15 m/s. Sooja on 8 kuni 14 kraadi.

Hommikul saartel pilvisus hõreneb, kuid mandril sajab mitmel pool hoovihma. Edela- ja lõunatuul puhub 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s ja õhusoe jääb vahemikku 13 kuni 18 kraadi.

Päeval lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt itta. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 15 m/s ning sooja on 17 kuni 21, rannikul kohati 14 kraadi.

Õhtul on ilm sajuta, läänekaare tuul nõrgeneb ning sooja on kuni 19 kraadi.

Neljapäeva öö on Kagu-Eestis sajune ja päeval laieneb vihmasadu üle maa loode suunas. Pärastlõunal on äikest ja kohati ka tugevat sadu. Tuul pöördub pärastlõunal põhjakaarde ja tugevneb. Öösel on 6 kuni 12, päeval 12 kuni 17 kraadi.

Reedel pärast keskööd sajud harvenevad ja päeval sajab vaid kohati hoovihma. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja sooja on päeval 14 kuni 19 kraadi. Laupäeval on õhurõhk hetkeks veidi kõrgem ja sajuvõimalus väiksem, pühapäev tuleb aga taas mitmel pool hoovihmadega. Nädalalõpul on sooja 15 kuni 21 kraadi.