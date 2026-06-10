Neljapäeval võib sadada ja lüüa välku

Kolmapäeval kattis Põhja-Euroopat ja Briti saari mitme keskmega madalrõhuvöönd (M). Ilm oli sajune ja paiguti sähvis äike. Ennelõunal liikus ka Baltimaadelt sajuhoogudega madalrõhulohk Peipsi taha. Hiljem ulatus meile Poola suunalt kuivema ja päikselisema ilmaga kõrgrõhuala (K), mis kujundab meie ilma ka eeloleval ööl.

Hommikul jõuab Poola lähistele aga väike ja aktiivne madalrõhuala, mis toob ennelõunaks Lõuna-Eestisse vihmapilvi. Pärastlõunaks liiguvad pilved üle maa põhja suunas, sajuhood on tugevad ja arenevad äikesepilved võivad põhjustada tugevaid tuulepuhanguid, rahet ja ka trombe.

Öö tuleb vähese pilvisusega, pärast keskööd lisandub pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on ka udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul lääne- ja edelatuul 3-9 m/s. Sooja on 7 kuni 13 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ja sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuur on 12 kuni 15 kraadi.

Päeval liiguvad vihmapilved üle maa põhja suunas ning alates pärastlõunast on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. Ja nagu öeldud, võib olla ka rahet ja võib tekkida trombe. Pärastlõunal ida- ja kirde-, Lääne-Eestis ka põhjatuul tugevneb, puhudes iiliti kuni 14 m/s. Ka äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 14 kuni 22 kraadi.

Ka õhtu on vihmane, mitmel pool on sadu tugev ja on äikest. Puhub ida- ja kirdetuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, rannikul 8-13, puhanguti 18 m/s. Sooja on kuni 17, Ida- ja Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.

Reede öösel mitmel pool tugev vihmasadu veel jätkub, kohati on äikest ja sajud harvenevad hommikuks. Päeval sirutub lõuna poolt kõrgrõhuhari ja hoovihma sajab vaid kohati. Öösel on 10 kuni 16, päeval 14 kuni 20 kraadi. Laupäeva öösel sajab kohatist hoovihma peamiselt Ida-Eestis, päeval piiravad meid nii idast kui ka läänest madalrõhualad ja hoovihma sajab pea kõikjal, on ka äikeseoht. Ka pühapäeval ja esmaspäeval sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest, ning öine keskmine õhusoe püsib 10, päevane 17 kraadi juures.