Tesla rahavoog ületas Wall Streeti ärihaide ootusi

Tesla rahavoog kasvas esimeses kvartalis aastases võrdluses 16 protsenti ehk 22,4 miljardi dollarini. Firma autoüksuse tulud kasvasid eelmise aastaga võrreldes 16 protsenti ning Tesla teatel toetas müüki hiljutine bensiinihindade tõus.

Tesla energiaüksuse rahavoog, mis tuleb akude müügist, langes esimeses kvartalis 12 protsenti. Sellegipoolest kasvas Tesla puhaskasum 17 protsenti. Tesla teatas veel 1,4 miljardi dollari suurusest vabast rahavoost, vahendas The Wall Street Journal.

Tesla finantsjuht Vaibhav Taneja ütles, et firma kavatseb sel aastal teha 25 miljardi dollari ulatuses kapitalikulutusi. "Usume, et see on õige strateegia ettevõtte järgmiseks ajastuks positsioneerimiseks," ütles Taneja.

USA president Donald Trump (Musk ise andis Trumpi kampaaniale mitusada miljonit dollarit – toim) on samas lõpetanud oma eelkäija elektrisõidukite soodustamise poliitika ja see annab endiselt tunda ka Tesla tulemustes. Kuigi viimase kvartali tulemused ületasid ootusi, ei ole Tesla rahavoog jõudnud oma varasemale tipptasemele.

Firma kavatseb tänavu tuua turule mitu uut mudelit ning laiendab veel oma Robotaxi sõiduteenust. Möödunud laupäeval teatas Tesla, et alustas täisautonoomsete sõitude pakkumist Dallase ja Houstoni piirkondades. Firma kavatseb laiendada teenust veel Miamisse ja Las Vegasesse.