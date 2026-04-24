Lõuna-Vene linnas kallab Ukraina droonirünnaku järel mürgist vihma

Nädala alguses süttis Ukraina droonirünnaku järel Krasnodari krais asuv Tuapse naftatöötlemistehas ning põleng värvis taeva punaseks ja mustaks. Põlev tehas saastab õhku ning Vene võimud palusid elanikel mürgise vihma tõttu püsida siseruumides.

Ukraina hoogustab Vene naftataristu hävitamist ning droonid tabasid hiljuti Tuapse naftatöötlemistehast. Vene võimud üritavad nüüd tulekahju kontrolli alla saada ning inimesed peavad saastunud keskkonna tõttu jääma siseruumidesse, vahendas Financial Times.

Kohalikud elanikud jagavad sotsiaalmeedias videolõike, millel on näha, et veelombid on tumedad ning inimesed proovivad mürgist vett oma lemmikloomadelt ja riietelt maha pesta.

Russia's Tuapse oil refinery and Black Sea export facility continued to suffer a catastrophic blaze days after it was hit by a Ukrainian drone attack.



Locals report that crude oil continues to rain on the city for a third day in a row. pic.twitter.com/vNUjd2p8j1 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 22, 2026

Venemaa tarbijakaitseamet (Rospotrebnadzor) tunnistas kolmapäeval, et põlev naftaterminal saastas õhku ning ohtlike kemikaalide kontsentratsioon ületas lubatud piire.

Lõuna-Krasnodari oblasti võimud palusid põleva naftaterminali lähedal elavatel elanikel püsida võimalikult palju siseruumides, hoida aknad suletuna, vältida kontaktläätsede kandmist ning kanda õues maske.

Kohalikud elanikud tunnevad nüüd muret, kas kraanivesi kõlbab juua ning kas lapsed tohivad minna kooli. Kohalikud elanikud kurtsid, et peaaegu kõik tänaval olevad loomad on kaetud räpase õliga.

Rosneftile kuuluv Tuapse naftatöötlemistehas on üks Venemaa suurimaid rafineerimistehaseid. Selle tootmisvõimsus on 12 miljonit tonni naftat aastas. Tehast on tabanud mitu Ukraina rünnakut ning praegu on see suletud.