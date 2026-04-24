X!

Galerii: Suureliiva rannas on masuudireostus

Eesti
Vainupea poolsaarel on masuudireostus ja leiti Ukraina drooni tükke.
Vaata galeriid
16 pilti
Põhjarannikul on meri Vaindlo ankrualal asuvatelt laevadelt kaldale uhtunud masuuti ja olmeprügi. Kohalikud leiavad rannalt ka droonitükke, mida päästeamet demineerijatele viib. Laupäeval algavad rannas koristustalgud.

Vainupea lähedalt Suureliiva rannast on kohalikud viimastel päevadel leidnud neljal korral droonitükke. Nad helistasid neljal erineval numbril ja keegi soovitas jäänuseid pakkuda isegi keskkonnaametile. Siis tulid päästjad ja viisid need demineerijatele.

Tõenäoliselt on meri kaldale uhtunud Ukraina droonide jäänused. Kohalikud nuputavad - kas meres võib olla ka lõhkekeha ja mida meri sellega ette võtab? Samal rannal töötavad ka vabatahtlikud, kes korjavad randa uhutud masuuti.

Vainupea külavanem Sigrid Nuutre leidis masuuti esmakordselt lastega rannas viibides.

"Eelmisel reedel käisin lastega rannas, olime paljajalu, sest ilm oli juba mõnusalt soe. Koju jõudes leidsin umbes nelja sentimeetrise tüki oma jala alt," lausus Nuutre.

"Mina leidsin naftat. Siin on toimunud naftareostus. Tulin tegelikult olukorda seirama, sest homme toimub siin suurem vabatahtlikega puhastamine ja talgutöö," ütles vabatahtlik Mattias Veermets.

Vainupea poolsaarel on masuudireostus ja leiti Ukraina drooni tükke. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Masuuti on meri uhtunud kaldale ka mujale. Lisaks kingib ankruala randlastele ka vene- ning aasia keeltes kirjadega pakendeid, ravimeid ja muud mittevajalikku. Vainupeal alustavad vabatahtlikud laupäeval suurkoristusega.

"Homme hommikul 9.45 alustame siinsamas Vainupea Suureliiva parklas kogunemist talgute raames. Me hakkame seda masuuti, mis on rannale kogunenud, talgute raames koristama," sõnas Nuutre.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo