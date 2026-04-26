Keldo: vaatame üle seadust, et noorte töötamisel oleks võimalik paindlikum olla

Suve hakul otsivad koolist pääsenud noored tööd. Töölepingu seaduse arutelu taustal riigikogus tekib küsimus, kas alaealised tohivad näiteks muruniidukit lükata, sest see teeb liiga palju lärmi.

Noored tööl - esimese hooga kangastub õpilasmalev, kus töö ja trall on alati käinud käsikäes. Paljude jaoks võib malev tähendada esimest palga teenimise kogemust, kuid see ei pruugi vastata ootustele. Küsimus on, et mida sa teha tahad ja mida oskad.

Oskused tekivad huvist. Huvi tekib kodus, vanavanemate juures ja tahaks loota, et ka koolis. Kogemused tekivad töötades ja prohmakad käivad asja juurde.

"Traktoriga olen vastu seina tagurdanud kogemata. Sein võitis. Vanaisa ja isa pahandavad vahepeal, aga eriti mitte," lausus Joosep Saska, kes sooviks täiskasvanuks saades olla traktorist ja farmer.

Pahandamine käib samuti asja juurde.

"Oma lapsed ma lihtsalt riidlen läbi ja ütlen, kui te tahate, et inimesed kasvaks, siis tuleb selgeks teha, kust see raha tuleb," ütles vanaisa Rein Riga.

Vastu seina tagurdamine oli tegelikult tingitud traktori rikkest, seletas Joosepi isa, kuid nüüd on olemas arusaam, et masinat peab parandama, mitte kartma.

Praegused nõuded ei luba alaealisi näiteks trimmerdaja või muruniiduki kallale - müra on tugevam kui 80 detsibelli, kuigi kodus on nii mõnigi seda teinud juba 10-aastaselt või varemgi.

"Tervis ja turvalisus peaks olema tagatud kõikidele töötajatele, ka alaealistele, aga me ei tohiks alaealisi hoida ka nii-öelda vati sees," lausus Eesti tööandjate keskliidu tööturu töörühma juht Ain Käpp.

"Me vaatamegi hetkel üle seadusandlust, et noorte töötamisel oleks võimalik paindlikum olla. Me oleme ka tööinspektsiooniga arutanud erinevaid tõlgendusi. Iga noor on individuaalne ja sellepärast tulebki lähtuda, et millist tööd noor on võimeline tegema. Sellest tulebki lähtuda," ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Eeskirjad jäävad meid saatma igaveseks, aga need ei õpeta, kuidas endale näpud külge jätta ja kust tuleb raha. Seda õpetavad kogemused, mis tulevad raskelt.

"Kui lapsel hakkab töö juures natukenegi raske, siis on lapsevanem kohal ja süüdistab seda tööandjat selles, et tööandja on rikkunud neid seadusi. Nii ongi meil mõistlik neid lapsi mitte rakendada," ütles Riga.