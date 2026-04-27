X!

Iraani välisminister saabus Peterburi kõnelustele Putiniga

Iraani välisminister Abbas Araghchi Autor/allikas: SCANPIX/Alexander Kazakov/TASS via ZUMA Press
Iraani välisminister Abbas Araghchi saabus esmaspäeval Peterburi, teatas uudisteagentuur IRNA.

"Välisminister Araghchi saabus varakult esmaspäeva hommikul eesmärgiga kohtuda ja pidada kõnelusi Venemaa presidendi Vladimir Putiniga," seisis Iraani riikliku uudisteagentuuri teadaandes.

Vene uudisteagentuur TASS kinnitas varem Kremli pressiesindajale Dmitri Peskovile viidates, et Putin plaanib Araghchiga kohtuda.

Iraani välisministeerium teatas varem, et Araghchi kohtub visiidil Venemaa kõrgete riigiametnikega, et arutada Iraani ja Venemaa kahepoolseid suhteid ning piirkondlikke ja rahvusvahelisi arenguid.

Araghchi lahkus Moskva suunas pühapäeva õhtul Pakistanist.

Iraani suursaadik Moskvas Kazem Jalali ütles uudisteagentuurile IRNA, et Araghchi arutab Venemaa presidendiga sündmusi, mis on aset leidnud pärast USA ja Iraani vahelise ajutise relvarahu sõlmimist. Ta märkis, et Iraanil ja Venemaal on piirkondlikele ja rahvusvahelistele küsimustele ühine vaade. 

Jalali lisas, et Iraani tippdiplomaadi visiit Moskvasse toimub kahe riigi tihedate konsultatsioonide raames.

Iraani välisminister alustas välisringreisi 24. aprillil.Esmalt külastas ta Pakistani ning suundus laupäeval Omaani. 

Esialgu oodati, et Araghchi peab Pakistanis konsultatsioone USA läbirääkijate Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga, kuid USA president Donald Trump teatas nende Pakistani-reisi tühistamisest. Trump pakkus välja, et edasine suhtlus Iraaniga võiks toimuda telefoni teel.

Iraani meedia andmetel naasis Araghchi pühapäeval Omaanist Islamabadi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, Interfax

