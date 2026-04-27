Märtsis osteti kortereid mullusest kümnendiku võrra rohkem

Lasnamäe
Lasnamäe Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eluasemeturg on elavnenud, märtsis osteti kortereid kümnendiku võrra rohkem kui mullu samal ajal. Peamine aktiivsus toimub Tallinna äärelinnakorterite järelturul, uusarendustest on populaarsemad Tallinna ringile jäävate külade elamispinnad. Märkimisväärselt rohkem võeti korteriostuks pangast ka laenu.

Märtsis võtsid inimesed koduostuks pankadest laenu veerandi võrra enam kui mullu samal ajal. Eesti Panga hinnangul näitab see nii kinnisvaraturu elavnemist kui ka seda, et eluasemeid ostetakse varasemast rohkem just laenu abil. Kui muidu osteti pangalaenuga 40 protsenti eluasemetest, siis tänavu esimeses kvartalis oli see osakaal üle 60 protsendi.

"Kinnisvaraturul ja ka laenuturul kevad ongi hästi aktiivne periood, seda näitas ka selle aasta märts. Tõesti väljastatud eluasemelaenude arv oli rekordiline. Kui võtta laenulepingut, siis see arv oli ka võrreldav 2022. aastaga, mis oli ka oma mahtude mõttes rekordeid püstitanud aasta," rääkis SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang.

Eesti Panga andmetel oli pankade keskmine eluasemelaenu intressimarginaal märtsis kümne aasta kõige madalamal tasemel ehk 1,4 protsenti.

"Kodulaenu intress tegelikult on hetkel laenuvõtjale üsna soodsal tasemel. Pankade vaheline konkurents kindlasti tingib seda. Ka see, et Euribor on püsinud üsna stabiilsel tasemel," ütles Sille Hallang.

Kasvanud on ka keskmine kodulaenu summa.

SEB andmetel ostetakse keskmiselt kodu 150 000 euro eest, mis teeb 25-aastase laenu puhul laenumakseks 780 eurot kuus.

Suurem osa tehingutest toimub Tallinna piirkonnas, järgmisena Tartus.

Kinnisvarabüroode kinnitusel ostetakse jätkuvalt suurem osa eluasemeid järelturult ja eelkõige Tallinnas Mustamäel, Lasnamäel või Õismäel.

"Nii-nimetatud flipitud korterid, et siis tehakse seest kõik tühjaks, täiesti uued kommunikatsioonid tegelikult on sees. Kahetoalised magalates on kuskil 130 000 kuni 140 000. Kolmetoalised magalates on kuskil 150 000 kuni 160 000. Need on sellised hinnad, et inimesed saavad laenu ja ostavad hea meelega selle hinnaga," rääkis kinnisvarabüroo Uus Maa maakler Marina Hodus.

1Partner Kinnisvaragrupi partner Tanel Tarum lisas, et järelturukorterid ikkagi vaikselt kerivad hinda üles. "Kas see on nüüd kaks protsenti aastas, kolm protsenti aastas, viis protsenti aastas, aga me näeme seda, et järelturukorterid ka kallinevad. See näitab sellist üldist turu elujõudu ja jätkuvalt, kuhu me liigume," lausus Tarum.

Eluasemete mediaanhinna tõus on teisalt märk ka sellest, et inimesed on taas vaikselt hakanud ostma kortereid ka uusarendustes.

"Uusarendustes annavad tooni Suur-Tallinna tehingud, ehk Harjumaa tehingud, kus täna uusarendusi ostetakse. Ostujõud on ikkagi kuskil 3000 kuni 4500 eurot ruutmeeter. Seal on see ostujõud, kus kõige rohkem tehakse tehinguid," lisas Tarum.

Uusarenduspiirkondadest on lisaks Haaberstile populaarsed eriti Tallinnaga häid ühendusi võimaldavad Peetri, Saue, Kiili, Saku. Teise elamispinnana ostavad eestlased kinnisvara näiteks ka Haapsalus või Pärnus.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:59

Jordan Rakei: mind ei ole kuskil niimoodi vastu võetud

18:50

Tervisekassa tahab tugevdada perearstiabi ja siduda rahastuse ravitulemusega

18:45

Pangad andsid märtsis eluasemelaene veerandi võrra rohkem kui aasta varem

18:45

Märtsis osteti kortereid mullusest kümnendiku võrra rohkem

18:45

TS Shipping prahib Botnica sukeldustöödele Põhjamerel

18:41

Konjunktuuribaromeetri uuringute avaldaja muutmine muudab selle kallimaks

18:40

Pärnu kaalub lasteaedade toitlustuskorra muutmist

18:40

Päevakaja (27.04.2026 18:00:00)

18:40

EOK täiskogu tagandas Kaljulaidi

18:39

Põhiturniiri parimal Stanley karikasarja avaringis probleeme polnud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:45

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

26.04

Ida-Virumaal toimus raske bussiõnnetus Uuendatud

08:22

Soomes võib elumaja kõrvalises asukohas osta odavamalt kui Eestis

26.04

ERR uuris, miks ikkagi toimub Kersti Kaljulaidi umbusaldamine

12:10

Estlink 2 tabas pühapäeval mitu riket Uuendatud

10:13

Karis Soome meediale: tuleb valmistuda suhtlemiseks Venemaaga

09:48

Lihtne pesuvahend teeb puuviljad putukamürgist puhtaks

11:11

Viru keskust jahmatas Tallinna otsus kõnnitee ümberehitus ära jätta

26.04

Lume ja libeduse tõttu sõitis Kohtla-Järve juures buss kraavi

10:00

Koppel Lõhmuse sõnavõtust: majanduses ongi elu raske ja karm

ilmateade

loe: sport

18:39

Põhiturniiri parimal Stanley karikasarja avaringis probleeme polnud

18:22

Kiivikas: sõbralikum suhtumine, sellest on natuke puudu

17:08

Sõõrumaa enam EOK juhiks ei ihka: õige valik on mitme kandidaadi vahel

16:36

Kaljulaid: EOK-s prevaleerivad teistsugused väärtused kui mul

loe: kultuur

18:59

Jordan Rakei: mind ei ole kuskil niimoodi vastu võetud

18:39

Galerii: Jazzkaarel esines kitarrivirtuoos Bill Frisell

17:18

Esitlusfestivali Jazzahead! 2027. aasta fookusregiooniks on Balti riigid

14:58

Ardo Ran Varres: AI seab teatri- ja filmimuusikas kahtluse alla helilooja mõiste

loe: eeter

12:56

Investeerimisettevõtja: eurooplased jäävad süstemaatiliselt vaesemaks

10:04

Reet Linna: olen olnud mustas augus ja soovinud televisioonist ära minna

08:10

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Oopus

26.04

Ele Pedassaar: lava on minu jaoks turvaline koht, kus olla

Raadiouudised

16:50

Viljandi sulgeb nukuteatri

15:55

Raadiouudised (27.04.2026 15:00:00)

12:40

Noori veredoonoreid on märgatavalt vähemaks jäänud

12:40

Riik ei rahasta enam veoauto- ja bussijuhtide pooleaastast õpet

12:40

Ka teisipäeval tuleb vihma- ja lörtsihooge

12:40

Alutaguse rahvuspargi võimalik laienemine on jäänud venima

12:40

Raadiouudised (27.04.2026 12:00:00)

09:40

Uus isikunimeseadus raskendab kurjategijatel nimevahetust

09:35

Soomes võib elumaja kõrvalises asukohas osta odavamalt kui Eestis

09:35

Mitmel pool sajab hooti vihma ja lörtsi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo