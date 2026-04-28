Rootsi valitsus hoiatas võimaliku lennukikütuse puuduse eest

Rootsi valitsus hoiatas teisipäeval võimaliku lennukikütuse puuduse eest, mis on tingitud Lähis-Ida sõjast ja Hormuzi väina sulgemisest põhjustatud tarnehäiretest.

"Soovime anda varajase hoiatuse lennukikütuse puuduse ohu kohta. See põhineb Rootsi energiaagentuuri hinnangul," ütles energeetikaminister Ebba Busch.

"Isegi kui homme peaks hakkama kehtima püsiv rahuleping, võtab nafta- ja gaasitarnete taastamine tõenäoliselt veel aega," lisas Busch.

Praegu ei ole Euroopa Liidus süsteemset lennukikütuse puudust. Riikide seas kasvab aga mure, kuna ligi 20 protsenti EL-is kasutatavast lennukikütusest tuleb tavaliselt läbi Hormuzi väina.

Peaminister Ulf Kristersson märkis, et praegune energiakriis mõjutab Rootsit vähem kui paljusid teisi riike. Ta tõi välja, et Rootsi elektrienergia tootmine põhineb suures osas tuuma-, hüdro- ja taastuvenergial.

Energiaagentuuri direktor Caroline Asserup aga hoiatas, et energiakriis võib riiki tulevikus mõjutada, kui konflikt peaks süvenema ja pikalt kestma.

"Oluline on eristada ka erinevaid kütuseliike, kuna neil on erinevad turud ja tingimused. Lennukikütuse osas ei ole me enam normaalses olukorras," rääkis Asserup.

"Me ei ole praegu tarnehäireid näinud. Mida me aga näeme, on hinnakõikumised ja just nende hinnakõikumiste tõttu võivad mõned ettevõtted ärilistel põhjustel mõnikord otsustada lende tühistada," lisas Asserup.