Randpere: Karisel tagasivalimiseks hääli ei ole

Valdo Randpere
Valdo Randpere
Riigikogu koalitsiooni kuuluvate poliitikute hinnangul võivad presidendi väljaütlemised Ukraina ja Venemaa teemal saada takistuseks juhul, kui Alar Karis soovib saada tagasi valitud. Isamaa, mis on lubanud Karist valimistel toetada, ootaks presidendi selgitusi.

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Valdo Randpere ja välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütlevad, et Alar Karisel puudub võimalus saada vajalikud hääled kokku riigikogu valimisvoorudes.

"Me saame hästi läbi. Me oleme suhelnud ja kõik on tore, aga presidendiks tagasivalimiseks tal riigikogus hääli ei ole. Nende väljaütlemistega jääb hääli veel vähemaks," sõnas Randpere.

"Väga raske on põhjendada, miks peaks Alar Karis jätkama presidendina, eriti arvestades tema viimase aja välispoliitilisi väljaütlemisi, mis otsesõnu õõnestavad Eesti ja euroopa julgeoleku aluseid," ütles Tsahkna.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart toetab president Karise Soomes öeldud seisukohti. Kõlvart ütles, et koalitsioon ja sotsiaaldemokraadid kritiseerivad Karist seetõttu, et tahavad oma presidendikandidaadiga välja tulla.

"Ja nüüd nad püüavad praegust olukorda ära kasutada selleks, et ikkagi enda kandidaadiga välja tulla. Aga mulle tundub, et see on väga ebakorrektne," lausus Kõlvart.

"Ma arvan, et me välis- ja julgeolekupoliitika küsimusi ei peaks siduma nii kõvasti nende presidendivalimistega. Loomulikult sellel võib ühel hetkel mõju olla Aga täna ma arvan on oluline keskenduda sellele, mis on Eesti positsioon," sõnas SDE esimees Lauri Läänemets.

Läänemetsa sõnul ootavad sotsid presidendi selgitusi. Karist on lubanud tagasivalimisel toetada Isamaa.

"Ei, me ei ole oma seisukohta ümber vaadanud. Me oleme kuu aega tagasi seda seisukohta väljendanud ja nüüd tegelikult me ootame ära riigikogu esimehe käsitluse kohtumisest president Karisega," sõnas Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

EKRE esimees Martin Helme ütles "Aktuaalsele kaamerale", et nemad Alar Karise tagasi valimist ei toeta ning nimetavad laupäeval erakonna poolt oma presidendikandidaadi, kelle soovivad üles seada valimiskogus.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Randpere: Karisel tagasivalimiseks hääli ei ole

Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist Uuendatud

AÜE lahkub naftakartellist OPEC Uuendatud

Mistra võitis otsustava mängu ja pääses käsipallifinaali

