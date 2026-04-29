Ka SEB Panga esimese kvartali kasum langes veidi

SEB Panga grupp lõpetas aasta esimese kvartali 39,3 miljoni euro suuruse kasumiga, mis võrreldes 2025. aasta esimese kvartali 43,3 miljonit euroga oli mõnevõrra vähem.

Grupi tegevustulud ulatusid 70,4 miljoni euroni (2025. aasta esimeses kvartalis 74,9 miljoni euroni) ning tegevuskulud 22,9 miljoni euroni (2025. aasta esimeses kvartalis 22,1 miljoni euroni).

Neto eeldatavaid krediidikahjumeid suurendas SEB Panga Grupp 0,3 miljoni euro ulatuses (2025. aasta esimeses kvartalis suurendati 0,9 miljonit eurot).

Tulumaksu arvestati 7,9 miljonit eurot (2025. aasta esimeses kvartalis 8,6 miljonit eurot).

SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik ütles SEB Eesti üksuste tulemust kohta Eestis, et äriaktiivsus on 2026. aasta alguses elavnenud ning see toetas ka SEB tugevaid majandustulemusi.

"SEB viimaste aastate fookus on olnud panga efektiivse ja jätkusuutliku ärimudeli ülesehitamisel. Oleme teinud head tööd nii eraklientidele mõeldud investeerimistoodete arendamises kui ka äriklientide kasvuambitsioonide toetamises.," ütles Parik.

SEB laenuportfell kasvas Eestis aastases võrdluses 7,6 protsenti ja ulatub nüüd 7,8 miljardi euroni.

Eraklientidele väljastas SEB esimeses kvartalis uusi laene ja liisinguid 197 miljoni euro väärtuses, mis on 13 protsenti enam kui eelmise aasta esimeses kvartalis.

"Äriklientide laenunõudlus oli küll poole suurem kui aasta tagasi, kuid keskkond püsib pingelisena. Tehingutest annavad jätkuvalt tooni kinnisvara, energeetika ja ettevõtete ostud," ütles Parik.

Hoiused kasvasid aastaga SEB-s 1,2 protsenti, jõudes ligi 6,5 miljardi euroni. Kasvu veavad erakliendid, kelle hoiuste maht kasvas aastaga SEB-s 4,9 protsenti. Kogumise valdkonnas on populaarne kogumishoius, mille maht on aastaga kasvanud 34,7 protsenti.