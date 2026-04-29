Farage'i sõnul rünnati tema kodu mullu süütepommiga

Suurbritannia parempopulistliku partei Reform juht Nigel Farage
Suurbritannia parempopulistliku partei Reform juht Nigel Farage Autor/allikas: SCANPIX/AP
Suurbritannia parempopulistliku partei Reform juht Nigel Farage ütles, et tema kodu rünnati mullu süütepommiga. Molotovi kokteil ei põhjustanud siiski suurt kahju, kuna kustus kiiresti, kuid ühtegi kahtlusalust ei ole seni kohtu ette toodud.

"See oli otsene süütamiskatse. Ma ei olnud sel ajal kodus, aga kui ma tagasi tulin ja ukse avasin, leidsin kahjustused. Õnneks oli see ära põlenud. Politsei tegeles asjaga, nad andsid oma parima, kuid seni pole ühtegi kahtlusalust," ütles Farage.

Farage on Suurbritannia üks tuntumaid poliitikuid, kes on ka varem langenud mitmesuguste rünnakute ohvriks ning vajab turvamehi. Tema juhitud Reform on Suurbritannia populaarseim partei ning võib võita järgmised valimised.

"Olen teravalt teadlik minu suhtes valitsevast poolehoiust, aga ka olemasolevast antipaatiast," ütles Farage. 

"Mõnikord juhtub asju kaamerate juuresolekul, aga on palju kordi, kui asjad uudistesse ei jõua, näiteks õllepudelite viskamine või rünnak minu kodule," lisas Farage

Farage ütles veel ajalehele The Telegraph, et sai oma isikliku turvalisuse rahastamiseks suure annetuse krüptomiljardärilt Christopher Harborne'ilt

"See raha anti mulle selleks, et saaksin kogu ülejäänud elu olla turvaliselt. Olen ​​ja jäängi omaette ning pean selle karmi reaalsusega silmitsi seisma," rääkis Farage. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

