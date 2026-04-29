Koolinoored lennutasid ise ehitatud purksatelliidid taevasse

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Euroopa Kosmoseagentuuri CanSat Eesti võistluse raames lennutas üle poolesaja koolinoore ise ehitatud purksatelliidid taevalaotusesse, et koguda erinevaid andmeid ja eelkõige veenduda, kas kuude pikkune ajude ragistamine inseneeria ja kosmosevaldkonnas on kandnud vilja.

Tartu Tamme gümnaasiumi noored on alates novembrist töötanud elu esimese purksateliidi ehitamise kallal tingimustes, kus joogipurgi suurusesse anumasse, tuli mahutada kõik sateliidi alamsüsteemid.

Nüüd on käes tõehetk – kohe viiakse satelliit drooniga kuni ühe kilomeetri kõrgusele, kus see lastakse vabalangemisse, et saada teada, kas kõik ka päriselt töötab.

"Elektroonikat võib igaüks kokku panna. Töötab või mitte, seda saab kontrollida, aga seda, kas ta töötab ka õhus, kas ta töötab lennates, kas ta töötab ka siis, kui ta kõvasti vastu maad kukub, see on see kvaliteedimärk," lausus ESERO Eesti CanSati peakorraldaja Tõnis Rüütel.

"Noortel oli kohustuslik koguda õhurõhku ja temperatuuri ja edastada see maajaama iga sekund. Ja teine ülesanne oli neil vabalt valitud ehk missioon kaks," lisas ta.

Sellega põnevus ei lõppenud – alla visatud satelliit tuli ka maastikul üles otsida, et veenduda, kas kõik on jätkuvalt töökorras ja kas maandumine õnnestus.

Et õues oli väga tugev tuul, osutus mõne satelliidi otsimine tõeliseks seikluseks üle ojade, läbi muda ja võsa. Aga pingutus tasus end kuhjaga.

"Kui need andmed läbi tulid ja see hakkas maanduma, nägime seda, et kuidas see kõik päriselt töötab ja kuidas kõik see, mis me oleme teinud, päriselt tasub ennast ära. Nagu see, et me päriselt leidsime ka selle üles, see on minu meelest kõige ägedam," rääkis võistluse võitnud "Tammetõru" võistkonna liige Kaari Kingo Tartu Tamme gümnaasiumist.

"Kõige põnevam on see, kas saab üldse andmed kätte. Kas midagi läheb untsu, kas kõik mängib perfektselt välja. Kas leiab satelliidi üles," ütles võistkonna "Kaljapurk" liige Martin Kotkas Tallinna reaalkoolist.

CanSat võistlus toimus Eestis teist korda ja selle laiem missioon on tekitada läbi praktiliste ja päris tegevuste noortes huvi täppisteaduste ja kosmosevaldkonna vastu.

Toimetaja: Marko Tooming

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

22:28

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

22:27

ETV spordisaade, 29. aprill

21:52

Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse

21:10

Snuukri MM-il langes tiitlikaitsja välja

loe: kultuur

19:02

Soul-artist Mica Millar: uue albumi esitlus on väga närvesööv

18:55

Eestis annab kontserte Berliini improviseeriv sümfooniaorkester Stegreif

18:55

Sõltumatu Tantsu Laval esietendub Júlia Vavra lavastus "Tähelepanuvõrk"

17:06

Galerii: Tammsaare park täitus rahvusvahelisel tantsupäeval tantsuga

loe: eeter

21:00

Uus raamat toob kokku Eesti kunstnike teosed ja kaasaegsed retseptid

20:41

"Pealtnägija" uuris, miks pääses jõhker mõrvar deliiriumi tõttu karistuseta

18:11

Tehniline uuendus võimaldab ETV2 jäähoki ülekandeid vaadata kahes keeles

11:36

Mihkel Raud: ma ei tea, et mu kapis ühtegi luukeret oleks, millega mind tühistada

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (29.04.2026 18:00:00)

18:30

Karis: Soome ja Eesti peavad kõigi julgeolekuohtude vastu jõud ühendama

16:35

Ka haridustöötajad küsivad tuleval aastal palga alammääraks riigi keskmist

15:50

Tartu loobub Emajõe vabaujula kaasajastamisest, et säilitada elurikkust

15:25

Raadiouudised (29.04.2026 15:00:00)

12:40

Müügimahtude vähenemine viib väikepoodide sulgemiseni

12:25

Raadiouudised (29.04.2026 12:00:00)

10:50

Rootsi võib kaaluda kütuse normeerimist

10:35

Eesti intellektuaalomandi kaitse jääb tehisaru tulekule jalgu

10:35

Temu liitumine Eesti Pakendiringlusega pakendiuputust ei lahenda

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo