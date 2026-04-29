Vaht: AÜE lahkumine OPEC-ist võib pikas vaates nafta hinna alla tuua

Kuidas teie kommenteerite Araabia Ühendemiraatide lahkumist organisatsioonist?

See on väga tõsine pauk OPEC-ile ja OPEC+ grupile. OPEC-i sees on seni olnud pidevalt konkurents ja tootmiskvoote on ületatud. Lisaks on organisatsioon konkureerinud USA-ga, kes on alates 2006. ja 2008. aastast ehk viimase 20 aasta jooksul naftatootmist oluliselt suurendanud. Seega tekib Araabia Ühendemiraatidel vabadus suurendada oma toodangut, kuhu on tehtud suuri investeeringuid.

Olen nõus, et lühiajaliselt, kui Hormuzi väin on hetkel suletud, siis sellest pole mingit kasu. Aga nii kui Hormuz lahti läheb, siis pikas vaates on 2027. aastaks planeeritud suurendada sealset tootmist viie miljoni barrelini ööpäevas.

Kas see tähendab siis pikas perspektiivis ka OPEC-i lõppu?

Seda on kaunis keeruline öelda, aga Araabia Ühendemiraatide toodang moodustas OPEC-i kogu tootmismahust 12 protsenti ja kui me võtame OPEC+, siis kaheksa protsenti.

Kas see nüüd tähendab lõppu? Raske öelda, varemgi on OPEC-ist liikmeid lahkunud ja tagasi tulnud. Elame-näeme, igal juhul on see põnev.

Lühiajaline perspektiiv – mis hinnaga see nüüd teeb?

Mitte midagi. Täna me näeme hinnarekordeid – alles 2. aprillil oli hind 119 dollarit barrelist. Brenti toornafta on täna jõudnud samale tasemele. Alles mõne päeva eest oli hind 110 dollarit või isegi alla saja dollari barrelist.

Täna me oleme ikkagi olukorras, kus kokkulepet USA ja Iraani vahel pole sündinud. Trump andis täna öösel märku, et blokaad kestab teadmata aja. Ega Trump on ka raskes olukorras – tegelikult on ta kahvlis. Vahevalimised on tulemas ja tahaks nafta hinda alla tuua, kuid blokaad on hetkel kõige mõjusam variant, et sundida Iraani tuumakõnelustele.

Räägime poliitilisest plaanist just nimelt seal Lähis-Ida riikide vahel. Mida selline otsus nüüd regioonis poliitilises plaanis tähendab ning kellele see kasulik või kahjulik on?

Kasulik on see kahtlemata Araabia Ühendemiraatidele, kes on siin kõige suurem kasusaaja.

Aga kas see tekitab pingeid naabritega?

Pinged on tegelikult olnud OPEC-i liikmete vahel kogu aeg, sest tootmiskvoote on pidevalt ületatud. See annab Araabia Ühendemiraatidele energiasõltumatuse. Sa saad vabalt toimetada oma tootmismahu piires: oluline on see, kui palju sa oled investeerinud ja milline on su võimekus. See tähendab väga selgelt, et pikas vaates jõuab 1,6 miljonit barrelit täiendavalt turule. Sellel on tulevikus mõju nafta hinna langusele.

Aga kõigepealt peame ära ootama kriisi lõppemise ja selle, millal naftaturg tegelikult korda saab, sest taristu on tugevalt kahjustada saanud. Isegi on prognoositud, et see kõik võib võtta kaks aastat aega.