Venemaa soovib kehtestada võidupüha ajaks relvarahu

Venemaa president Vladimir Putin Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/SNA
Venemaa president Vladimir Putin pakkus kolmapäeval välja relvarahu Ukrainas toimuvas sõjategevuses 9. maiks, mil Venemaa tähistab Nõukogude Liidu teise maailmasõja aegset võitu Natsi-Saksamaa üle, teatas Kreml. USA president Donald Trump kiitis algatust.

"Telefonivestluses USA ametikaaslase Donald Trumpiga ütles Putin, et on valmis kuulutama võidupüha pidustuste ajaks välja relvarahu," rääkis diktaatori diplomaatiline nõunik Juri Ušakov ajakirjanikele.

"Trump toetas seda algatust aktiivselt ja märkis, et see püha tähistab meie ühist võitu," lisas Ušakov.

Kolmapäeval teatas Kreml, et tänavusel võidupüha paraadil ei sõida üle Punase väljaku sõjatehnikat.

Tegemist on ettevaatusabinõuga, arvestades Ukraina kättemaksurünnakute ohtu, põhjendas Kreml.

Otsus korraldada tagasihoidlikum paraad, mis on tavaliselt president Vladimir Putini juhitav Venemaa sõjalise võimsuse suursugune demonstratsioon, tehti enam kui neli aastat kestnud Ukraina sõja taustal, mis on nõudnud sadu tuhandeid inimelusid ja neelanud tohutuid majandusressursse.

Viimastel kuudel on Ukraina armee tihendanud kaugrünnakuid sügaval rindejoone taga asuvate energia- ja sõjaliste sihtmärkide vastu, saates regulaarselt drooniparvi ka pealinna Moskva suunas.

"Selle terroriohu taustal rakendatakse ohu minimeerimiseks kõiki meetmeid," ütles Kremli kõneisik Dmitri Peskov ajakirjanikele.

Venemaa nimetab Ukraina rünnakuid sageli "terrorismiks". Kiievi sõnul on tegemist õigustatud vastusega Moskva öistele rünnakutele Ukraina linnadele.

Trump hindas telefonivestlust Putiniga väga heaks

USA president Donald Trump teatas, et tal oli kolmapäeval Venemaa presidendi Vladimir Putiniga väga hea vestlus.

USA riigipea lisas, et jutuajamine keskendus rohkem Ukraina sõjale kui Iraanile.

"Me rääkisime rohkem sõjast Ukrainas," ütles Trump ajakirjanikele.

Trump lisas, et Putin soovis aidata lõpetada USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu, kuid ta ütles Venemaa juhile, et too lõpetaks kõigepealt sissetungi Ukrainasse.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

