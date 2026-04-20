Hormuzi lahega seotud pinged tõstavad taas nafta hinda

Välismaa
Iraani pealinn Teheran
Iraani pealinn Teheran Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ATTA KENARE
Välismaa

Hormuzi väin on endiselt suletud ning USA ja Iraan süüdistavad teineteist relvarahu rikkumises. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind tõusis esmaspäeva hommikul ligi 6,5 protsenti.

Brenti hind oli esmaspäeva hommikul 95,26 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava nafta WTI hind on umbes 89 dollarit barreli kohta.

Pinged Lähis-Idas süvenevad ning USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et Ühendriikide sõjavägi hõivas Iraani kaubalaeva. Trump ähvardab veel rünnata Iraani sildu ja elektrijaamu. 

Iraani režiim teatas möödunud nädala lõpus, et taastab Hormuzi väinas range kontrolli, tühistades Washingtoniga peetavate läbirääkimiste raames tehtud otsuse strateegiliselt oluline veetee avada. Varem väitis Iraan, et avas Hormuzi väina ning nafta hind võttis suuna alla. 

"Naftaturud jätkavad kõikumist vastusena USA ja Iraani sotsiaalmeedia postitustele, mitte aga kohapealsele reaalsusele. Väina avamise teadaanne osutus ennatlikuks," ütles finantsfirma MST Marquee analüütik Saul Kavonic. 

USA suursaadik ÜRO-s Mike Waltz hoiatas, et USA võib viia blokaadi uuele tasemele ning võtta sihikule Iraani laevad, mis asuvad väljaspool Pärsia lahe piirkonda, vahendas Financial Times.

Pole veel selge, kas USA ja Iraan jõuavad Hormuzi väina küsimuses kokkuleppele.

Möödunud pühapäeval Fox Newsile antud intervjuus ütles Trump, et USA saadab esmaspäeval Pakistanisse delegatsiooni, kuhu kuuluvad tema eriesindaja Steve Witkoff ja tema väimees Jared Kushner.

Iraani sõjaväe ja julgeolekuteenistustega seotud uudisteagentuur Tasnim aga teatas, et Teheran ei kavatse Pakistani oma delegatsiooni saata, kuna USA jätkab Iraani sadamate blokeerimist.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT, Reuters

