X!

USA naftaeksport kerkib aprillis rekordtasemele

Välismaa
Texases asuv naftataristu Autor/allikas: SCANPIX/AFP/BRANDON BELL
Välismaa

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Lähis-Ida sõja tõttu peaks USA naftaeksport aprillis kerkima rekordtasemele. Energianäljas Aasia riigid otsivad uusi tarneallikaid ja pöörasid pilgu Ühendriikide poole.

Andmefirma Kpler prognoosib, et USA naftaeksport kasvab sel kuul peaaegu kolmandiku võrra ehk 5,2 miljoni barrelini päevas. Veel märtsis oli see 3,9 miljonit barrelit päevas. Aasia klientide nõudlus kasvab aprillis 82 protsenti ehk 2,5 miljoni barrelini päevas, vahendas Financial Times.

"Tankerite armaada liigub USA poole," ütles Kpleri analüütik Matt Smith.

Naftaekspordi hüppeline kasv viitab, et USA suurendab haaret globaalse energiaturu üle. Samas võib suurenenud globaalne nõudlus tõsta Ameerikas hindu ning kiirendada inflatsiooni.

Iraan ei ole endiselt Hormuzi väina avanud ning nädalaid kestnud tarnehäired tõstavad ka USA-s nafta hinda. USA-s kaubeldava nafta WTI hind on umbes 100 dollarit barreli kohta. Brenti toornafta hind oli neljapäeva pärastlõunal umbes 99 dollarit barreli kohta.

Tõusvad kütusehinnad kujutavad endast poliitilist probleemi Trumpile, kes lubas valimiskampaania ajal energiahindu langetada. USA tanklates on bensiini hind tõusnud üle nelja dollari galloni kohta. Samal ajal tõuseb ka transpordi ja põllumajanduse jaoks üliolulise diislikütuse hind. 

Trumpi administratsioon tahab hoida kütusehindu kontrolli all ja lubas vabastada strateegilisest naftareservist 170 miljonit barrelit. Analüütikute sõnul võib see samm aga anda tagasilöögi, kuna odavam nafta võib muutuda kättesaadavaks välismaistele klientidele.

"Arvestades, et USA administratsioon püüab USA naftahindu kontrolli all hoida, muudab see USA toornafta  atraktiivsemaks," ütles Smith. 

Uurimisrühma Rystad analüütik Susan Bell ütles, et Ühendriikide ekspordi kasvu toetab ka Venezuelast pärit toornafta impordi kasv. Paljud USA vanemad rafineerimistehased on loodud käitlema Venezuelast ja Kanadast pärit naftat. See tähendab, et USA kildanaftat saab rohkem suunata välismaistele turgudele.

"Suundumus on olnud Venezuelast impordi suurenemine, mis meie arvates sunnib WTI toornaftat liikuma ekspordi poole," ütles Bell. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

reisi kaasa!

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

ilmateade

loe: sport

15:00

Tabasalu naiskond võitis pronksiseeria avamängu

14:32

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

13:54

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise kodumängule Sloveenia vastu

13:25

Austria suusaliit peab läbirääkimisi Simon Ederiga

loe: kultuur

13:25

Tallinnas algas 14. klavessiinifestival

13:08

Tallinnas esineb Islandi indietronica ansambel Múm

12:49

Galerii: esilinastus kodumaiste lühifilmide kogumik "Tuli tuha all"

11:08

Eesti uueks kultuuriatašeeks Saksamaal saab Paul Aguraiuja

loe: eeter

13:50

Muuseum otsib näitusele kapsaks loetud raamatut, mügrit ja vapsiku pesa

12:21

Stilist koolilõpuriietest: vältida võiks sügavat dekolteed ja mikromini

10:01

Liina Raud: olen öelnud oma eelmisele elule head ööd, mitte head aega

09:16

Saatesarja "Istmesoojendus" kuuleb aprillist Vikerraadios

Raadiouudised

12:50

Sotsiaaldemokraadid: tuumajaama rajamine ei ole mõistlik

12:30

Tartu pärmivabriku kvartal saab uue ilme

12:25

Ilm püsib ka reedel sajuta

12:25

Laevandusettevõtted valmistuvad liikluse taastumiseks Hormuzi väinas

12:25

Raadiouudised (09.04.2026 12:00:00)

09:55

Vitsur: väliskaubanduse näitajad on juba mõnda aega kehvemaks läinud

09:50

Kliimaseadust tõenäoliselt ei tule

09:45

Ilm püsib päikeseline

09:25

Raadiouudised (09.04.2026 09:00:00)

08.04

Päevakaja (08.04.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo