USA naftaeksport kerkib aprillis rekordtasemele

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Lähis-Ida sõja tõttu peaks USA naftaeksport aprillis kerkima rekordtasemele. Energianäljas Aasia riigid otsivad uusi tarneallikaid ja pöörasid pilgu Ühendriikide poole.

Andmefirma Kpler prognoosib, et USA naftaeksport kasvab sel kuul peaaegu kolmandiku võrra ehk 5,2 miljoni barrelini päevas. Veel märtsis oli see 3,9 miljonit barrelit päevas. Aasia klientide nõudlus kasvab aprillis 82 protsenti ehk 2,5 miljoni barrelini päevas, vahendas Financial Times.

"Tankerite armaada liigub USA poole," ütles Kpleri analüütik Matt Smith.

Naftaekspordi hüppeline kasv viitab, et USA suurendab haaret globaalse energiaturu üle. Samas võib suurenenud globaalne nõudlus tõsta Ameerikas hindu ning kiirendada inflatsiooni.

Iraan ei ole endiselt Hormuzi väina avanud ning nädalaid kestnud tarnehäired tõstavad ka USA-s nafta hinda. USA-s kaubeldava nafta WTI hind on umbes 100 dollarit barreli kohta. Brenti toornafta hind oli neljapäeva pärastlõunal umbes 99 dollarit barreli kohta.

Tõusvad kütusehinnad kujutavad endast poliitilist probleemi Trumpile, kes lubas valimiskampaania ajal energiahindu langetada. USA tanklates on bensiini hind tõusnud üle nelja dollari galloni kohta. Samal ajal tõuseb ka transpordi ja põllumajanduse jaoks üliolulise diislikütuse hind.

Trumpi administratsioon tahab hoida kütusehindu kontrolli all ja lubas vabastada strateegilisest naftareservist 170 miljonit barrelit. Analüütikute sõnul võib see samm aga anda tagasilöögi, kuna odavam nafta võib muutuda kättesaadavaks välismaistele klientidele.

"Arvestades, et USA administratsioon püüab USA naftahindu kontrolli all hoida, muudab see USA toornafta atraktiivsemaks," ütles Smith.

Uurimisrühma Rystad analüütik Susan Bell ütles, et Ühendriikide ekspordi kasvu toetab ka Venezuelast pärit toornafta impordi kasv. Paljud USA vanemad rafineerimistehased on loodud käitlema Venezuelast ja Kanadast pärit naftat. See tähendab, et USA kildanaftat saab rohkem suunata välismaistele turgudele.

"Suundumus on olnud Venezuelast impordi suurenemine, mis meie arvates sunnib WTI toornaftat liikuma ekspordi poole," ütles Bell.