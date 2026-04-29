X!

Nafta hind ületas 117 dollari piiri

USA dollarid. Autor/allikas: Urmet Kook
Hormuzi väin on endiselt suletud ning nafta hind ületas kolmapäeval 117 dollari piiri.

Nafta hind liigub üles ja rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli kolmapäeva õhtul 117,80 dollarit barreli kohta.  

Naftaturgudel on viimastel päevadel toimunud suuri muutusi, kuna AÜE teatas lahkumisest OPEC-ist.

AÜE teatas veel, et lahkub OPEC+-ist. Viimane koondab naftat eksportivate riikide organisatsiooni (OPEC) ja selle liitlasi. 

Ka Venemaa on OPEC+ riikide grupi liige ning naftahindade järsk tõus on teinud Moskvast Iraani sõja ühe suurima kasusaaja. AÜE otsus tõotab seda olukorda muuta. 

Venemaa rahandusminister Anton Siluanov ütles kommentaariks AÜE otsusele OPEC-ist lahkuda, et selle tulemusena suurendatakse nafta tootmist ja tulevikus langetab see ülemaailmseid naftahindu. 

"Täna piirab turgu olukord Hormuzi väinas.  Aga mis juhtub homme? Mis juhtub, kui OPEC-i riigid viivad oma poliitikat ellu  koordineerimata viisil ja toodavad nii palju naftat, kui nende tootmisvõimsus lubab ja nii palju  kui nad tahavad? Vastavalt sellele lähevad hinnad alla,"  rääkis Siluanov. 

Toimetaja: Karl Kivil

