Kirjanike maja seinale ENSV lipu heisanud Valge sai kohtus PPA üle võidu

Riigikohus on varem selgitanud, et iga avaliku korra rikkumine ei pea kaasa tooma vastutust ning sellele viitas nüüd ka Harju maakohus, kirjutab Delfi.

"Häirimine ei olnud piisavalt intensiivne, et täita väärteokoosseis," lausus kohtunik Kristjan Paluteder, kes manitses samas, et ENSV lippu ei tohi igal pool eksponeerida.

"Kohus rõhutab, et kontekst on oluline," lausus ta ja viitas, et antud juhul oli lipuheiskamine seotud ühiskonnas toimunud sisulise aruteluga, kas Smuuli kujutav teos peaks asuma vanalinnas.

Ta jätkas, et see ei tähenda, et Valge võiks nüüd igavesest ajast igavesti sinnasamma kirjanike maja seinale lippu heisata. Kui protestiaktsioon muutub sagedaseks, võib PPA väärteokirjeldust muuta ehk süüdistus karmimaks muutuda.

Antud juhul aga jäi PPA tühjade kätega. Küll aga võib PPA seitsme päeva jooksul maakohtu otsuse veel vaidlustada.

Varem EKRE-sse kuulunud Valge heiskas koos luuletaja Andres Aulega kirjanike majale ENSV lipu esimest korda 2023. aastal. Toona tegi politsei neile karistuseks trahvi 160 eurot. Hiljem Harju maakohus tühistas Põhja prefektuuri Ida–Harju politseijaoskonna menetlustalituse trahviotsuse.

Uuesti heiskasid mehed sama lipu kirjanike majale mullu juulis.