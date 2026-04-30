Kirjanike maja seinale ENSV lipu heisanud Valge sai kohtus PPA üle võidu

ENSV lipu heiskamine kirjanike maja lipuvardasse 2023. aastal Autor/allikas: PPA
Tallinna vanalinnas kirjanike maja seinale ENSV lipu heisanud riigikogulane Jaak Valge sai Harju maakohtus politsei- ja piirivalveameti üle väärteootsuse tühistamise nõudes võidu. Ühtlasi peab riik hüvitama Valge advokaadikulud 2220 eurot.

Riigikohus on varem selgitanud, et iga avaliku korra rikkumine ei pea kaasa tooma vastutust ning sellele viitas nüüd ka Harju maakohus, kirjutab Delfi.

"Häirimine ei olnud piisavalt intensiivne, et täita väärteokoosseis," lausus kohtunik Kristjan Paluteder, kes manitses samas, et ENSV lippu ei tohi igal pool eksponeerida.

"Kohus rõhutab, et kontekst on oluline," lausus ta ja viitas, et antud juhul oli lipuheiskamine seotud ühiskonnas toimunud sisulise aruteluga, kas Smuuli kujutav teos peaks asuma vanalinnas.

Ta jätkas, et see ei tähenda, et Valge võiks nüüd igavesest ajast igavesti sinnasamma kirjanike maja seinale lippu heisata. Kui protestiaktsioon muutub sagedaseks, võib PPA väärteokirjeldust muuta ehk süüdistus karmimaks muutuda.

Antud juhul aga jäi PPA tühjade kätega. Küll aga võib PPA seitsme päeva jooksul maakohtu otsuse veel vaidlustada.

Varem EKRE-sse kuulunud Valge heiskas koos luuletaja Andres Aulega kirjanike majale ENSV lipu esimest korda 2023. aastal. Toona tegi politsei neile karistuseks trahvi 160 eurot. Hiljem Harju maakohus tühistas Põhja prefektuuri Ida–Harju politseijaoskonna menetlustalituse trahviotsuse.

Uuesti heiskasid mehed sama lipu kirjanike majale mullu juulis.

12:30

Lauri Kütt: elektromagnetvälju tuleb hinnata arvude, mitte kõhutunde järgi

12:30

Vastuoluline LIV golfisari on lagunemise äärel

12:25

Raadiouudised (30.04.2026 12:00:00)

12:22

Belgias joosti 114 tunniga ligi 800 kilomeetrit

12:11

Anvar Samost saab Postimehe uueks peatoimetajaks

11:49

"Spordipühapäevas" võetakse kokku Kaljulaidi ametiaeg EOK presidendina

11:43

Pangad keelduvad avamast Koos kontot, viidates terrorismiohu tõkestamisele

11:33

ERJK valis esimeheks Heiki Sibula

11:32

Galerii: Paul Kormašovi uus näitus uurib kodutunde muutumist ja sisemaailmu

11:27

Ukraina ründas lõhkeainetehast Nižni Novgorodi oblastis Uuendatud

otse uudistemajast

keskkonnakuu

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.04

Norras leiti riigi ajaloo suurim viikingiaegne mündiaare

29.04

Venemaa peab 9. mai paraadi ilma sõjatehnikata

29.04

Martti Kalda: "Kaljulaidi sündroom" ehk Suutmatus kohaneda paratamatusega

29.04

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

29.04

Venemaa soovib kehtestada võidupüha ajaks relvarahu

11:27

Ukraina ründas lõhkeainetehast Nižni Novgorodi oblastis Uuendatud

29.04

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

04:42

Ortodontilise ravi hinnad tõusevad, lahendusi ei paista

29.04

Ajakirjanikud Kiislerid pidasid tulise debati Karise sõnumite üle

29.04

"Pealtnägija" uuris, miks pääses jõhker mõrvar deliiriumi tõttu karistuseta

