Euroopa Keskpank jättis baasintressid muutmata

EKP nõukogu otsustas neljapäeval jätta EKP baasintressimäärad muutmata. Hoiustamise püsivõimaluse intressimääraks jääb kaks protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks 2,15 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 2,4 protsenti.

Ehkki laekunud andmed on olnud üldjoontes kooskõlas EKP nõukogu varasema hinnanguga inflatsiooniväljavaate kohta, on nii inflatsiooniga seotud tõusuriskid kui ka kasvuga seotud langusriskid suurenenud, märkis keskpank.

EKP lisas, et sõda Lähis-Idas on kaasa toonud energiahindade järsu tõusu, kiirendades inflatsiooni ja pärssides majandususaldust ning keskpikas vaates sõltub sõja mõju inflatsioonile ja majandusaktiivsusele sellest, kui tugevaks ja püsivaks kujuneb energiahindade šokk ning kui ulatuslikud on selle kaudsed ja teisesed tagajärjed.

Praeguse järsult kerkivate energiahindade perioodi alguses oli euroala inflatsioon kahe protsendi sihttaseme lähedal ning ehkki lühemaajalised inflatsiooniootused on märkimisväärselt tõusnud, püsivad pikemaajalised inflatsiooniootused stabiilsed, märkis keskpank.

SKP sõnul sõltuvad intressimääraotsused eelkõige nõukogu hinnangust inflatsiooniväljavaatele ja seonduvatele riskidele laekuvate majandus- ja finantsandmete kontekstis, alusinflatsiooni dünaamikale ning rahapoliitika mõju ülekandumise tõhususele. EKP nõukogu ei võta endale baasintressimäärade arenguga seoses konkreetseid kohustusi.

EKP nõukogu eesmärk on tagada rahapoliitika kaudu inflatsiooni stabiliseerumine keskpika aja jooksul kahe protsendi tasemel.