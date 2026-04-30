X!

Galerii: Udeva mõisapargis on õide puhkenud sajad nartsissid

Laupäeval peetakse Udeva pargis nartsissipäeva, kuna lähipäevil on loots sooja ilma, on oodata tuhandete õite puhkemist.
Udeva mõisapargis Järvamaal on õide puhkenud sajad nartsissid. 10 000 nartsissi õitsema hakkamiseks läheb veel paar päeva aega, aga soe nädalalõpp annab selleks lootust.

Udeva mõisapargi korrastamine ja sinna tuhandete nartsissisibulate istutamine on mittetulundusühingu Uddewa kogukondlik ettevõtmine, millega tehti algust kümme aastat tagasi.

"Nartsissid andsid meile ise hea vihje, et nad tahavad siin pargis kasvada. Kui me 10 aastat tagasi selle mõisapargi taastamisega alustasime, siis siin oli võsa, mis kasvas üle pea, aga nartsissid õitsesid igal kevadel. Nägime, et see läheb inimestele korda ja kõik need nartsissid on suuremas osas kingitud kas koduaedadest või Riketsi aiandist, kes on meile naistepäeva õite nartsissisibulad kinkinud," lausus Uddewa eestvedaja Kaarel Kutti.

Keegi pole suutnud täpselt üle lugeda, kui palju nartsissisibulaid parki on istutatud, kuid kindlasti üle 10 000.

"Sorte võiks olla umbes kümmekond. Paljude sortide kohta me ütlemegi kohanime, kust me need saanud oleme – et see on nüüd Imaverest ja see on nüüd Mellistest," ütles Kutti.

MTÜ Uddewa eesmärk pole viie hektari suurusest mõisapargist kujundada botaanikaeda. Parki istutatakse vaid eriti vastupidavaid nartsissisorte, mis suudavad kasvada ka muru sees. Paari aastaga tahetakse nartsissivälja suurendada kuni kolm korda.

Reedel peetakse Udeva mõisapargis heakorratalguid, laupäeval oodatakse kõiki huvilisi aga nartsissipäevale.

"No ilm on mänginud meile vingerpussi. Aga õienuppude järgi võiks öelda, et kui ilmateade paika peab ja reede ja laupäeva päikselised ja soojad ilmad tulevad, siis ma arvan, et see (suur õitsemine) võikski olla sellel nädalavahetusel. Ja õitsemine tuleb selle põhjal kiire ka, et siiamaani on nad olnud nagu külmkapis," lausus Kutti.

1989. aasta lõpus mahapõlenud mõisahäärberit MTÜ Uddewa vähemalt esialgu üles ehitada ei plaani, küll võetakse osa hoonest kasutusele küla piknikukohana.

Toimetaja: Marko Tooming

