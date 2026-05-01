Sõja 1528. päev. Ukraina ründas taas Tuapse sadamat

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 1. mail kell 19.04:

- Ukraina ründas taas Tuapse sadamat;

- Vene väed ründasid Odessat;

- Venemaa päevases rünnakus Ternopilile sai vigastada 10 inimest;

- Kiiev: Venemaa pakkumine 9. mai vaherahuks on manipulatsioon;

- Zelenski: Ukraina viib läbi armeereformi;

- AFP: Venemaa ründas Ukrainat aprillis rekordhulga droonidega;

- Podoljaki sõnul on Ukraina valmis läbirääkimiste taasalustamiseks;

- Zelenski: Ukraina loob süsteemi Vene viljaveo varilaevastiku vastu võitlemiseks;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1420 sõdurit.

Ukraina ründas taas Tuapse sadamat

Ööl vastu reedet ründasid Tuapse mereterminali taas Ukraina droonid, mille tagajärjel puhkes tulekahju, teatas Krasnodari krai töörühm.

See on neljas Ukraina droonirünnak meresadamale viimase kahe nädala jooksul. Hädaolukordade keskuse andmetel keegi vigastada ei saanud. Tulekahju kustutamisel osaleb 128 inimest ja 41 seadmeühikut.

Viimase kahe nädala jooksul on tehtud pingutusi Tuapse naftatöötlemistehases puhkenud ulatusliku tulekahju kustutamiseks, mis puhkes pärast kolme Ukraina droonirünnakut. Linn teatas keskkonnakatastroofist, mille tagajärjel sadas "õlivihma" ja merre tekkis naftareostus.

Aprillis tabas Tuapset mitu droonirünnakut, sealhulgas sadama- ja naftataristu pihta.

Venemaa päevases rünnakus Ternopilile sai vigastada 10 inimest

Vene vägede päevasel ajal tehtud droonirünnakus Ternopili linnale sai vigastada 10 inimest. Droonid tabasid tööstus- ja taristurajatisi, ütles Ternopili linnapea Serhi Nadal, kelle sõnul oli linna rünnanud droone üle 50.

Rünnaku tagajärjel olid linnas elektrikatkestused.

Ukraina õhuvägi teatas, et Venemaa ründas Ukrainat reede hommikul kella kaheksast kuni kella poole neljani pärastlõunal kokku 409 drooniga, millest õhukaitse suutis alla lasta või kahjutuks teha 388.

Kiiev: Venemaa pakkumine 9. mai vaherahuks on manipulatsioon

Venemaa pakkumine, et 9. maiks võiks kehtestada vaherahu on järjekordne manipulatsioon, ütles reedel Ukraina välisminister Andri Sõbiha, nimetades Venemaa pakkumist Moskva katseks leida poolehoidu Ameerika Ühendriikidelt.

Ukrainale pole Venemaa esitanud ühtki vastavat ettepanekut, lisas Sõbiha.

Vene väed ründasid Odessat

Reede õhtul ründasid Vene väed Odessa oblastis Izmaili rajoonis asuvat sadama infrastruktuuri.

"Vaenlane algatas Izmaili rajooni sadama infrastruktuurile õhurünnaku. Riiklik hädaolukordade teenistus kustutas tulekahjud kiiresti," teatas Izmaili rajooni riiklik administratsioon.

Esialgsetel andmetel inimohvreid ega vigastatuid pole.

Samuti tabasid Venemaa ründedroonid Odessa linnas kahte mitmekorruselist elamut, põhjustades tulekahjusid, teatas Odessa linna sõjaväevalitsuse ja Ukraina õhujõudude juht Serhii Lõsak.

"Vaenlane on meie linna taas rünnanud. 16. korrusel tuvastati tulekahju. Samuti sai pihta teine ​​kõrghoone – tulekahju puhkes 11. ja 12. korrusel. Kõik päästeteenistused on juba kohapeal. Kontrollime praegu teavet inimohvrite ja kahju ulatuse kohta," kirjutas Lõsak Telegramis.

Zelenski: Ukraina viib läbi armeereformi

Ukraina alustab armeereformiga, ütles reedel Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kelle sõnul on kavas sõjaväes tõsta palku, tugevdada lepingute süsteemi ja ning nende, kes on pikalt sõjaväes teeninud, järk-järgulist vabastamist.

"Reform algab juunis ja esimesed tulemused peaksid olema samuti juunis, eriti, mis puudutab rahalist tuge Ukraina kaitsejõudude sõduritele, ohvitseridele ja juhtidele," lausus Zelenski.

AFP: Venemaa ründas Ukrainat aprillis rekordhulga droonidega

Venemaa ründas Ukrainat aprillis rekordarvu ründedroonidega, selgub uudisteagentuuri AFP analüüsist, mis põhines Kiievi õhujõudude avaldatud andmetel.

Rünnakutelaine leidis aset ajal, mil USA vahendatud rahuläbirääkimised on külmutatud.

Moskva suurendas rünnakute käigus märkimisväärselt päise päeva ajal välja tulistatavate ründedroonide arvu. Kiiev on mõistnud selle taktika hukka kui katse tekitada rohkem kahju tsiviilelanikele.

Ukraina õhujõudude avaldatud igapäevaste aruannete kokkuvõtte kohaselt saatis Venemaa kuu jooksul teele 6583 ründedrooni.

See oli kaks protsenti rohkem kui märtsis, mis oli samuti omal ajal rekordiline.

Andmete kohaselt õnnestus Ukrainal alla tulistada 88 protsenti kõigist riiki rünnanud droonidest ja rakettidest.

Podoljaki sõnul on Ukraina valmis läbirääkimiste taasalustamiseks

Ukraina on valmis dialoogiks ja aktiivsete läbirääkimiste taasalustamiseks Venemaaga Ühendriikide vahendusel, ütles neljapäeval presidendikantselei nõunik Mõhhailo Podoljak intervjuus väljaandele Novyna, mida vahendas uudisteagentuur Unian.

Podoljaki sõnul on protsessi kaasatud rahvusvahelised vahendajad ja eelkõige USA administratsioon, mis osaleb erinevatel diplomaatilistel suundadel. Seetõttu ootab Ukraina Ameerika delegatsiooni saabumist, kuid vaatamata organisatoorsetele ettevalmistustele ei ole visiidi kuupäeva veel paika pandud. See sõltub arengutest Lähis-Idas.

"Ukraina on igal ajal valmis aktiivseteks nii-öelda näost näkku läbirääkimisteks. Ootame Ameerika läbirääkimiste rühma Kiievisse ja organisatoorselt on kõik valmis. Kuid see tundub imelik, kui vahendajad tulevad Moskvasse ja söövad seal tšeburekke või hatšapurit, aga ei tule riiki, mis end kaitseb," rääkis Podoljak.

Ametnik kinnitas, et täieulatuslik läbirääkimiste protsess Ukraina ja Venemaa vahel on praegu pausil.

"Ainus suund, kus kontaktid jätkuvad, on humanitaarvaldkond, eelkõige vangide vahetus," lisas nõunik.

President Volodõmõr Zelenski ütles enne seda, et Ukraina ja USA meeskonnad hoiavad pidevalt üleval dialoogi kolmepoolsete kohtumiste taasalustamise osas Venemaaga, mille eesmärk on otsida võimalusi sõja lõpetamiseks. Ukraina loodab sõja lõpetamisele suunatud diplomaatiliste jõupingutuste taasalustamisele.

Zelenski: Ukraina loob süsteemi Vene viljaveo varilaevastiku vastu võitlemiseks

Ukraina arendab süsteemi Venemaa viljaveo varilaevastiku vastu võitlemiseks, teatas neljapäeval president Volodõmõr Zelenski, kelle sõnu vahendas uudistekanal Ukrinform.

Ukrinformi informatsiooni kohaselt tegi Zelenski sellekohase avalduse pärast seda, kui välisminister Andri Sõbiha oli andnud ülevaate Ukraina sanktsioonide ühtlustamisest rahvusvaheliste partnerite omadega, et võidelda Venemaa teravilja ja nafta varilaevastiku vastu.

"Oluline on see, et meie tööd partneritega on intensiivistatud sanktsioonide ühtlustamiseks. Ukraina sanktsioonid partnerite jurisdiktsioonides ja partnerite sanktsioonid meie jurisdiktsioonis. Ukraina välisminister Andri Sõbiha andis nendest ja teistest kontaktidest aru," rääkis president.

"Eelkõige töötame süstemaatilisemalt Venemaa teravilja varilaevastikuga ehk laevadega, mida kasutatakse Ukraina ajutiselt okupeeritud aladelt varastatud teravilja transportimiseks. Viimastel päevadel on sellise varastatud teravilja osas olnud tundlik Iisraeli suund ja meie diplomaadid on koos peaprokuratuuriga asjakohaste jõupingutustega liitunud," jätkas riigipea.

"Me ehitame süsteemi teravilja varilaevastiku vastu võitlemiseks samamoodi nagu nafta puhul," lisas Zelenski.

President arutas välisministriga ka Euroopa poliitika prioriteete ja rõhutas vajadust tugevate diplomaatiliste tulemuste järele mais.

Lisaks langetati personaliotsuseid välisministeeriumis ja diplomaatilises korpuses. Ukraina juhtkond koordineeris samuti seisukohti rahvusvahelistes organisatsioonides hääletamiseks rahu ja Ukraina huvides.

Ukrinformi andmetel võttis Euroopa Liit ühendust Iisraeli välisministeeriumiga seoses teadetega, et Venemaa varilaevastiku laev laadib Haifa sadamas maha varastatud Ukraina teravilja ja hoiatas, et võib kehtestada sanktsioonid neile, kes aitavad rahastada Venemaa sõda.

Sõbiha teatas juba päev varem, et Ukraina asub Venemaa viljaveo varilaevastiku ja selle kaasaaitajate vastu tegutsema kõikides geograafilistes piirkondades.

Ukraina välisministeeriumi juht viitas andmetele, mis näitavad, et ainuüksi tänavu jaanuarist aprillini tegid Venemaa viljaveo varilaevastiku 25 alust umbes 50 reisi ajutiselt okupeeritud aladel asuvatest suletud Ukraina sadamatest kolmandate riikide sadamatesse. Enamik neist reisidest tehti ebaseaduslike viljasaadetiste transportimiseks.

Sõbiha märkis, et sel perioodil eksporditi Ukraina okupeeritud aladelt üle 850 000 tonni vilja. Üle 50 protsendi kogumahust veeti ebaseaduslikult välja ainuüksi ühest suletud sadamast Sevastopolis. Samas kui veel 13 protsenti saadeti Aasovi mere ääres asuvatest Mariupoli ja Berdjanski sadamatest.

"Me teame neid laevu, ettevõtteid, omanikke ja muid üksikasju. Me näeme, kuidas Venemaa püüab vastutusest hoiduda, lülitades välja transpondreid, võltsides koordinaate ja tehes ümberlaadimisi laevalt laevale, et varjata varastatud Ukraina vilja ebaseaduslikku müüki. Me ei lase sel niisama jääda," rõhutas Sõbiha.

Minister lisas, et Ukraina on järjepidevalt tõstatanud Musta ja Aasovi mere suletud meresadamate küsimust Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO). Eelkõige kutsus IMO assamblee 4. detsembri 2023. aasta resolutsioon liikmesriike üles teavitama oma laevu, laevaomanikke, laevaoperaatoreid ja kindlustusmaaklereid vajadusest hoiduda suletud meresadamate režiimi rikkumisest ning viima läbi uurimisi selle režiimi väidetavate rikkumiste osas.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1420 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 334 760 (+1470);

- tankid 11 903 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 496 (+3);

- suurtükisüsteemid 41 044 (+100);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1757 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1357 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 352 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 265 284 (+1924) ;

- tiibraketid 4579 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 93 009 (+403);

- eritehnika 4150 (+2);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.